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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المنتخب السعودي يبدأ الاستعداد لمواجهة الإمارات في نهائي خليجي 27

المنتخب السعودي
المنتخب السعودي
علا محمد

بدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم استعداداته لمواجهة نظيره الإماراتي في نهائي كأس الخليج العربي «خليجي 27»، الذي تستضيفه مدينة جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر الماضي وحتى 6 أكتوبر الجاري.

ووفقًا لما ذكره الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم عبر منصة «إكس»، خاض لاعبو المنتخب السعودي تدريبات في الصالة الرياضية مساء الأحد، ضمن الاستعدادات للمواجهة المرتقبة أمام الإمارات في نهائي البطولة.

وقسّم اليوناني جيورجيس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، اللاعبين إلى مجموعتين؛ ضمت الأولى اللاعبين الذين شاركوا أساسيًا في مباراة قطر بنصف النهائي، بينما ضمت الثانية باقي اللاعبين.

واستثنى الجهاز الفني علاء آل حجي، لاعب الوسط، وزكريا هوساوي، الظهير الأيسر، حيث واصلا برنامجهما العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي.

وخاضت المجموعة الأولى تدريبات استشفائية، فيما أدت المجموعة الثانية تدريبات بدنية متنوعة من خلال عدة محطات داخل الصالة الرياضية بمقر إقامة المنتخب في جدة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي مرانه الأخير قبل النهائي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة الإمارات.

وكان «الأخضر» قد حجز مقعده في نهائي خليجي 27، بعدما تغلب على منتخب قطر في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

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