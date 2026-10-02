حارس منتخب السعودية: جاهزون لمواجهة قطر.. وهدفنا حصد لقب كأس الخليج

كشف عبد القدوس عطية، حارس مرمى منتخب السعودية، عن جاهزية الأخضر للمواجهة المقبلة أمام منتخب قطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي «خليجي 27»، المقرر إقامتها مساء غداً السبت.

وقال عبد القدوس عطية في تصريحات لوسائل الإعلام قبل اللقاء: «نتمنى الفوز، وسنلعب مع منتخب قوى هو بطل آسيا، وإن شاء الله نطبق التعليمات التي طلبها المدرب، وبإذن الله يكون التوفيق حليفنا».

وواصل: «مدرب المنتخب السعودي جورجيس دونيس، بحكم عدم وجود مدة كافية بين المباراة والمباراة الأخرى بكل تأكيد هو يحتاج إلى أن يكون عقل اللاعب حاضراً، ويستقبل المعلومة بشكل أسرع، ونحن نحاول تنفيذ تعليماته في كل لقاء».

واختتم: «تستهدف تحقيق الفوز على قطر والوصول إلى النهائي ومن ثم حصد لقب كأس الخليج من أجل إسعاد الجماهير السعودية».