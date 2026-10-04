رئيس الإمارات يبحثا هاتفيا مع رئيسة وزراء إيطاليا القضايا الإقليمية والدولية

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي، مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة، وجهود ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم لمصلحة جميع شعوبه.

كما جرى، خلال الاتصال، استعراض مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المشتركة، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة تعزيز العمل المشترك لتحقيق أهداف شراكتهما الإستراتيجية بما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.