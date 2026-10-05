إصابة شخصين في حادث اصطدام سيارة ملاكي بمحطة الأتوبيس الترددي السخنة

أصيب شخصان في حادث اصطدام سيارة ملاكي بالحائط الخاص بمحطة الأتوبيس الترددي عند محطة السخنة، ما أسفر عن وقوع إصابات ووجود تلفيات بموقع الحادث.

تفاصيل الحادث

وكانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بالحائط الخاص بمحطة الأتوبيس الترددي “السخنة”، وعلى الفور تحركت القوات المختصة إلى موقع البلاغ، للوقوف على ملابسات الواقعة والتعامل مع آثار الحادث.

ودفعت الجهات المعنية بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى التعامل مع المصابين ونقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما انتقلت الجهات المختصة لإجراء المعاينات اللازمة ورفع آثار الحادث من الطريق.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب وقوع الحادث وملابساته.