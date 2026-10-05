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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عايزك تفك شوية.. شوبير: حمزة عبدالكريم عجبني جدا.. لكنه مؤدب زيادة عن اللازم

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، بالمهاجم الشاب حمزة عبدالكريم، لاعب الأهلي ومنتخب مصر، مؤكدًا إعجابه بالمستوى الذي قدمه اللاعب خلال الدقائق التي حصل عليها في مباراة منتخب مصر الأخيرة.

منتخب مصر 

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية: «عجبني تصريح لامين يامال امبارح، قالوله بعد إصابة رافينيا هل النادي يتعاقد مع مهاجم جديد؟ قالهم ليه؟ ما إحنا عندنا حمزة عبدالكريم، وأنا أفضل إن حمزة ياخد الفرصة».

وأضاف: «أنا عجبني جدًا التصريح، وبالمناسبة حمزة عجبني جدًا في الوقت اللي لعبه في الماتش امبارح».

وأشار شوبير إلى أن تصريحات لامين يامال تعكس الثقة في قدرات اللاعبين الشباب ومنحهم الفرصة بدلًا من البحث سريعًا عن بدائل، معتبرًا أن حمزة عبدالكريم يمتلك المقومات التي تؤهله للحصول على مساحة أكبر خلال الفترة المقبلة.

وانتقل شوبير للحديث عن شخصية حمزة عبدالكريم خارج الملعب، موضحًا أنه يتمنى أن يكون اللاعب أكثر تفاعلًا واجتماعية، خاصة أنه يرى أنه يتمتع بشخصية جيدة وخفة ظل، لكنه يميل إلى الهدوء والخجل في ظهوره الإعلامي.

وقال: «بس أنا عايز حمزة يبقى اجتماعي شوية، الولد مؤدب زيادة عن اللازم، وحتى لما استضفته قبل كده أقل واحد بيتكلم».

وتابع: «أنا عايزه يتكلم ويفك، وأنا عارف إنه دمه خفيف وبيتكلم لغات، معاه إنجليزي وبيتعلم إسباني حاليًا».

وأكد شوبير أن حديثه لا يتعلق بقدرات حمزة عبدالكريم الفنية، وإنما بشخصيته وطريقة ظهوره أمام الجمهور، مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك شخصية جيدة، لكنه يحتاج إلى قدر أكبر من الجرأة والتفاعل في حديثه الإعلامي.

حمزة عبدالكريم يواصل لفت الأنظار

ويأتي إشادة شوبير بحمزة عبدالكريم في ظل الاهتمام المتزايد باللاعب الشاب، الذي بات أحد الأسماء التي تحظى بمتابعة كبيرة، خاصة مع حصوله على فرص للمشاركة مع منتخب مصر.

ويرى شوبير أن منح اللاعب الشاب فرصة حقيقية للتعبير عن إمكانياته قد يكون خطوة مهمة في مسيرته، خاصة أن الثقة والدعم من الجهاز الفني والنادي يمكن أن يساعداه على التطور واكتساب المزيد من الخبرات.

كما أشاد شوبير بفكرة منح حمزة عبدالكريم الفرصة بدلًا من التسرع في البحث عن مهاجم جديد، مستشهدًا بتصريح لامين يامال الذي أكد خلاله وجود اللاعب الشاب كخيار يمكن الاعتماد عليه.

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على إعجابه بما قدمه حمزة عبدالكريم خلال الدقائق التي شارك فيها، متمنيًا أن يحصل اللاعب على فرص أكبر خلال الفترة المقبلة، وأن ينجح في استغلالها لإثبات قدراته.

حمزة عبد الكريم الاهلي الزمالك منتخب مصر شوبير

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