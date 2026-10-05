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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمة رونالدو تتصاعد.. جيسوس: أنا المدرب وهناك مبادئ لا يمكن التنازل عنها

كريستيانو
كريستيانو
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

حسم جورجي جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، موقفه من إمكانية توديع كريستيانو رونالدو لمسيرته الدولية في أجواء احتفالية، مؤكدًا أن قائد المنتخب كان يجب أن ينهي مشواره الدولي وهو داخل الملعب، وليس بالخسارة والبكاء.

كريستيانو 

تأتي تصريحات جورجي جيسوس في ظل حالة من الجدل تحيط بمستقبل كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال، عقب الأزمة الأخيرة التي شهدت غياب اللاعب عن مواجهة الدنمارك ومغادرته معسكر المنتخب، وسط تساؤلات حول إمكانية أن تكون هذه هي نهاية مسيرته الدولية.

جورجي جيسوس يتحدث عن توديع رونالدو

وقال جورجي جيسوس في تصريحات تلفزيونية، تعليقًا على إمكانية إقامة وداع احتفالي لكريستيانو رونالدو، وما إذا كان سيستشير لاعبي المنتخب بشأن استدعائه: "أتفق تمامًا مع ما قاله برونو فيرنانديز، وكانت هذه أيضًا فكرتي".

وأضاف: "أحد الأمور التي قلتها لكريستيانو هي أنه لا يمكن أن تنتهي مسيرته مع المنتخب في كأس العالم بالخسارة والبكاء".

وتابع: "كان يجب أن ينهي مشواره مع المنتخب وهو يلعب، ولهذا السبب شارك في المباراة الأولى، وكان من المفترض أن يلعب هنا أيضًا، لكن بعد ما حدث، تغير كل شيء".

وشدد المدير الفني لمنتخب البرتغال على أن قرارات استدعاء اللاعبين والمشاركة في المباريات تخضع لرؤيته الفنية فقط، قائلًا: "أنا مدرب المنتخب، وأستدعي من أريد".

وقال: "لا أسأل أي شخص من يريد أن أستدعي، ولا أسأل أي شخص من سيشارك في المباريات".

وتابع: "هناك لحظات معينة، وهناك مبادئ لا يمكن التفاوض عليها أو التنازل عنها، لذلك لا أعرف كيف يمكن أن أكون أوضح من هذا".

تفاصيل أزمة كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال

جاءت الأزمة الأخيرة بعد تصريحات أدلى بها جورجي جيسوس لوسائل الإعلام، أكد خلالها غياب كريستيانو رونالدو عن مواجهة الدنمارك، قبل أن يغادر قائد البرتغال معسكر المنتخب، في تطورات ألقت بظلالها على علاقة اللاعب بالجهاز الفني.

وأثارت مغادرة رونالدو لمعسكر المنتخب حالة من الجدل، خاصة مع استمرار التساؤلات حول مستقبله الدولي، وما إذا كان سيواصل تمثيل البرتغال خلال الفترة المقبلة أم يقترب من وضع حد لمسيرته مع المنتخب.

ويعد كريستيانو رونالدو أحد أبرز اللاعبين في تاريخ منتخب البرتغال، بعدما حقق العديد من الأرقام القياسية بقميص بلاده، وكان أحد أبرز عناصر الجيل الذي توج بلقب بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2016 ودوري الأمم الأوروبية.

تحرك من الاتحاد البرتغالي لإنهاء الأزمة

وفي ظل التطورات الأخيرة، بدأ الاتحاد البرتغالي لكرة القدم التحرك من أجل تسوية الخلاف ومحاولة احتواء الأزمة، ومن المنتظر أن يعقد مسؤولوه اجتماعًا مع كريستيانو رونالدو خلال الأسبوع المقبل، بهدف إعادة الهدوء إلى المنتخب وإنهاء حالة الجدل.

ويسعى الاتحاد البرتغالي إلى إعادة ترتيب العلاقة بين جميع الأطراف، وفي مقدمتهم كريستيانو رونالدو وجورجي جيسوس، خاصة في ظل القيمة التاريخية التي يمثلها اللاعب للمنتخب البرتغالي.

وتشير التقارير إلى أن الاتحاد البرتغالي لا يرغب في أن تنتهي مسيرة كريستيانو رونالدو الدولية بهذه الصورة، ويسعى إلى الوصول إلى صيغة تضمن أن تكون نهاية مشواره مع المنتخب بالشكل الذي يتناسب مع مسيرته الطويلة وما قدمه بقميص البرتغال.

مستقبل رونالدو مع منتخب البرتغال

ويبقى مستقبل كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال محل ترقب خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تمسك جورجي جيسوس بصلاحياته الفنية ورفضه الاستعانة برأي اللاعبين في قرارات الاستدعاء والمشاركة.

ومن المنتظر أن تكشف الفترة المقبلة عن نتيجة التحركات التي يجريها الاتحاد البرتغالي، وما إذا كانت ستسهم في إنهاء الخلاف وعودة رونالدو إلى صفوف المنتخب، أم أن الأزمة ستتسبب في نهاية مسيرته الدولية بطريقة لم تكن متوقعة.

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