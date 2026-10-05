محمد عبدالجليل: حسام حسن تحمل ضغوطًا كبيرة.. وحمزة عبدالكريم لفت الأنظار

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تعرض لضغوط كبيرة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن ذلك ظهر عليه خلال مواجهة جنوب أفريقيا الودية.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "حسام حسن تعرض لضغط كبير في الفترة الماضية، وفي المباراة أمام جنوب أفريقيا تشعر أنه كبر 10 سنين".

وأضاف: "الإعلام يتصيد الأخطاء لحسام وإبراهيم حسن، وأعتقد أن هذا يزيد من حجم الضغوط على الجهاز الفني".

وتابع: "عمر مرموش كان مجهدًا وظهر بأداء متواضع في مباراة جنوب أفريقيا، وكان على حسام حسن منح الفرصة للاعبين البدلاء".

وأوضح: "عجبني أداء حمزة عبدالكريم في ودية جنوب أفريقيا، وكان قريبًا من التسجيل، وقدم مستوى جيدًا خلال المباراة".

وعن مصطفى شوبير، قال: "مصطفى شوبير يمر بأفضل فتراته، ولكن الخطأ الذي ارتكبه في مباراة جنوب أفريقيا يجب ألا يتكرر".

واختتم محمد عبدالجليل تصريحاته قائلًا: "من سلبيات مباراة مصر وجنوب السودان التوتر والثقة الزائدة عند بعض اللاعبين".