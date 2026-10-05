جيسوس يفتح الباب لعودة رونالدو.. مفاجأة مدوية تكشف كواليس أزمة «الدون» مع البرتغال

تصدر خورخي جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، عناوين الصحف ووسائل الإعلام الرياضية، عقب قيادته «برازيل أوروبا» لتحقيق الفوز على النرويج، وسط استمرار الجدل بشأن موقف النجم كريستيانو رونالدو من العودة إلى صفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة.

جيسوس: الباب مفتوح أمام رونالدو

وتحدث جيسوس عن إمكانية عودة رونالدو إلى المنتخب البرتغالي، مؤكدًا أن جميع الاحتمالات لا تزال قائمة، مشيرًا إلى أن الأمر يرتبط أيضًا بمستقبل اللاعب مع ناديه ورغبته في مواصلة تمثيل بلاده.

وقال جيسوس: «لا أعلم ما الذي سيحدث في الفترة المقبلة، فكل الاحتمالات تبقى مفتوحة بالنسبة لي».

وأضاف: «يتعين على رونالدو حسم مستقبله أولًا قبل الحديث عن استدعائه للمنتخب، لكن إذا كان يشارك بصورة منتظمة مع فريقه ولديه الرغبة في تمثيل البرتغال، فبإمكانه العودة في أي وقت، فلماذا لا؟».

وعن طبيعة الأزمة التي شهدت توترًا في العلاقة خلال الفترة الماضية، أوضح مدرب البرتغال: «الأمر بالنسبة لي لم يتجاوز سوء فهم بسيط، ومن السهل جدًا حله. الأمور على ما يرام بالنسبة لي، لكنني لا أملك إجابة بشأن موعد إنهاء هذه الأزمة، وعلينا الانتظار لمعرفة ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، خاصة أن المباراة انتهت للتو».

جيسوس يشيد بانطلاقة البرتغال

وأشاد المدير الفني بالظهور القوي لمنتخب البرتغال والنتائج التي حققها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الخطط التي وضعها الجهاز الفني انعكست بصورة واضحة على أداء الفريق داخل الملعب.

وقال جيسوس: «كل الخطط التي وضعناها أثبتت صحتها ونجاحها من خلال النتائج التي حققناها على أرض الملعب».

وتابع: «منتخب النرويج يمتلك إيرلينج هالاند، الذي أراه أفضل مهاجم في العالم حاليًا، إلى جانب مارتن أوديجارد، أحد أفضل اللاعبين في العالم، كما أن الفريق يتمتع بالقوة والبنية الجسدية الكبيرة».

وأوضح: «لا يمكنك التغلب على منتخب بقوة النرويج إلا من خلال تقديم مستويات فنية استثنائية. لقد حسمنا المباراة دون الدخول في التعقيدات والمشقة التي واجهناها أمام الدنمارك».

واختتم حديثه عن نتائج المنتخب قائلًا: «الأهم بالنسبة لنا هو تحقيق الفوز وضمان التأهل. كنت أمتلك ثقة كبيرة في إمكانيات هذا الفريق، لكنني ربما لم أتوقع أن تكون البداية مثالية إلى هذا الحد، بتحقيق أربعة انتصارات متتالية في أول أربع مباريات».

نجوم البرتغال يدعمون عودة رونالدو

من جانبه، رحب نونو مينديز، ظهير منتخب البرتغال، بإمكانية عودة رونالدو إلى صفوف الفريق، مؤكدًا أن جميع اللاعبين سيستقبلونه بصورة طبيعية.

وقال مينديز: «أي لاعب مرحب به بطبيعة الحال، ونحن سعداء للغاية بالنتائج التي نحققها حاليًا».

وأضاف: «إذا عاد كريستيانو، فسنستقبله بأذرع مفتوحة، تمامًا كما هو الحال مع أي لاعب آخر. أما أنا فأركز على أداء دوري داخل الملعب ومساعدة المنتخب على تحقيق الانتصارات».

كانسيلو: رونالدو قائدنا ورمز البرتغال

بدوره، تحدث جواو كانسيلو، صاحب الهدف الرائع خلال مواجهة النرويج، عن مكانة رونالدو داخل المنتخب البرتغالي، مؤكدًا أن الجميع يتمنى انتهاء الأزمة بأفضل صورة ممكنة.

وقال كانسيلو: «كريستيانو هو قائدنا ورمز كرة القدم البرتغالية، وهو الأفضل في تاريخ البلاد بلا شك. ليس لدي أي شك في أن هذا الملف سينتهي بأفضل طريقة ممكنة».

وتابع: «الأهم حاليًا هو أننا حققنا أربعة انتصارات متتالية، وقدم الجميع أداءً استثنائيًا، بمن فيهم رونالدو نفسه، والآن حان الوقت للاستمتاع بهذا النجاح».

وكشف كانسيلو عن وجود تواصل بين لاعبي المنتخب ورونالدو خلال الأيام الماضية، قائلًا: «تفاصيل هذا الموقف لا يعلمها سوى الثلاثي بروينسا وجيسوس ورونالدو. ومن الطبيعي أننا تواصلنا مع كريستيانو خلال هذا الأسبوع، لكنني بالتأكيد لن أكشف عن تفاصيل ما دار بيننا من حديث».