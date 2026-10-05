بعد أزمات بالجملة.. بنين تحل مشاكلها قبل صدام الأرجنتين واحتفالية ميسي

شهد معسكر منتخب بنين في الأرجنتين حالة من الهدوء والاستقرار، بعد إنهاء الأزمات اللوجستية التي واجهت بعثة الفريق عقب وصولها إلى العاصمة بوينس آيرس، استعدادًا لمواجهة المنتخب الأرجنتيني وديًا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب بنين مع الأرجنتين فجر الأربعاء المقبل، في مباراة تحظى باهتمام كبير، خاصة مع الأنباء المتعلقة بكونها ضمن التحضيرات للاحتفال بالمسيرة الدولية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكانت صحيفة «لو فيجارو» الفرنسية قد كشفت في تقرير سابق أن جوناس بيدي، محلل الأداء في منتخب بنين، تعرض لدوار شديد خلال رحلة السفر إلى الأرجنتين، ما أدى إلى فقدانه الوعي.

كما واجهت بعثة بنين عدة مشكلات لوجستية عقب وصولها، من بينها انقطاع المياه الساخنة في الفندق، وتأخر وصول بعض المعدات، إلى جانب عدم ملاءمة أرضية ملعب التدريب الصناعي، بالإضافة إلى صغر مساحة صالة الألعاب الرياضية.

وبحسب شبكة «ميجا سبورت ميديا»، فإن جميع هذه الأزمات تم حلها، وعادت الأمور إلى طبيعتها داخل معسكر المنتخب، بعدما أصبحت الترتيبات اللوجستية جاهزة بشكل كامل، وتوفرت المياه الساخنة، ووصلت معدات الإعداد والتدريب إلى البعثة.

وأكد التقرير أيضًا أن محلل الفيديو يتمتع بحالة صحية جيدة، وأصبح الجهاز الفني يمتلك جميع الأدوات اللازمة للتحضير للمواجهة المرتقبة أمام بطل العالم.

وكانت رحلة منتخب بنين إلى الأرجنتين قد استغرقت نحو 23 ساعة، انطلقت من أبيدجان في كوت ديفوار مرورًا بالعاصمة الفرنسية باريس، قبل الوصول إلى بوينس آيرس.

ووصلت بعثة بنين إلى الأرجنتين قبل 4 أيام من موعد المباراة، في محاولة للتأقلم مع الأجواء والاستعداد بالشكل المناسب، على عكس منتخب بوركينا فاسو الذي وصل قبل مواجهة الأرجنتين بـ3 ساعات فقط، وانتهت المباراة بخسارته بنتيجة 7-0.

واستغل لاعبو منتخب بنين فترة وجودهم في الأرجنتين لمتابعة إحدى مباريات الدوري المحلي، حيث حضروا مواجهة إنديبندينتي أمام إنستيتوتو، التي أقيمت فجر السبت وانتهت بفوز الأخير بنتيجة 4-1.

وتنطلق مباراة الأرجنتين وبنين في تمام الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة، فجر الأربعاء المقبل، على أن تُذاع حصريًا عبر قناة «شاشا» الكويتية.