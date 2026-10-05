اجتماع مرتقب بين هاني أبو ريدة و حسام حسن بعد أزمات المنتخب

كشف هاني حتحوت عن تفاصيل الاجتماع المرتقب بين المهندس هاني ابو ريدة وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة

وقال هاني حتحوت خلال تصريحاته : المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد، سيؤكد للتوأم، حسام حسن المدير الفني والكابتن إبراهيم حسن المدير للمنتخب، أنه وقف بجانبهم في أزمتهم مع الأهلي بخصوص تصريحات الشناوي

وأضاف : وإن تدخله، رداً على تصريحات السادة الصحفيين التي نُشر في بيان رسمي على موقع اتحاد الكرة المصري، كان الغرض منه لمّ الأمور، وليس الوقوف في صف الأهلي أمام حسام حسن وإبراهيم حسن.

وواصل: لأنهم يعتقدون أن عدم مصافحة حسام حسن لـ خالد الدرندلي، ممثل الاتحاد في رحلة جنوب السودان، كان غضباً من إن الاتحاد بعد بيان الدفاع عن الشناوي، أحد أبناء الكرة المصرية المخلصين. دي أول نقطة هيأكدها ليهم.

وأردف : المهندس هاني أبوريدة هيقول لـ حسام وإبراهيم ان الحديث في البيان عن دعم محمد الشناوي، لتهدئة الاجواء ناحيتكم مع الأهلي، وليس هجوم أو وقوف ضدكم، وبالتالي لا يجوز ما حدث مع خالد الدرندلي؛ لأنه ممثل الاتحاد المصري لكرة القدم المسؤول عن المنتخب.

وسيؤكد أبوريدة لهما أن الأهلي كان سيضع فقرة في بيانه بأنه قرر إرسال لاعبيه للمنتخب في فترة الأجندة الدولية فقط، بداية من الفترة اللي جاية بتاعت نوفمبر، دون أي أيام إضافية.

وواصل حتحوت تصريحاته عن الاجتماع المرتقب قائلا : هاني أبو ريدة سيخبر التوأم إنه تواصل شخصياً مع الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وتم التراجع عن هذا القرار بعد بيان التهدئة

واشار إلى أن هاني أبو ريدة سيطلب من التوأم ترضية الدرندلي والاعتذار له بعد توضيح دور اتحاد الكرة في أزمة التوأم والأهلي بعد تصريحات الشناوي.

وأوضح :سيكون هناك بيان من اتحاد الكرة بتفهم التوأم ما دار في الأزمة الأخيرة، وأنه تم إزالة سوء الفهم الذي أدى إلى توتر العلاقة مع الدرندلي

واختتم حتحوت تصريحاته : سيشهد البيان التأكيد على دعم ومساندة اتحاد الكرة للجهاز الفني بقيادة التوأم حتى 2030 بجانب تأكيد التوأم على احترام جميع اللاعبين، وتحديداً الكبار، لاحتواء الأزمة مع الأهلي فيما يخص الشناوي، مع محمد صلاح كقائد للمنتخب وأسطورة الكرة المصرية، مع محمد عبد المنعم، مع كل اللاعبين.