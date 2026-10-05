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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بشير التابعي: منتخب مصر لم يستفد من ودية جنوب أفريقيا.. وحمزة عبدالكريم كان يستحق المشاركة أساسيًا

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن منتخب مصر لم يحقق الاستفادة الفنية المطلوبة من مواجهة جنوب أفريقيا الودية، مشيرًا إلى استمرار معاناة حسام حسن من الضغوط خلال الفترة الحالية.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "تشعر أن حسام حسن ما زال يعاني من الضغط بسبب ما حدث معه في الفترة الماضية، والمنتخب خاض المباراة بالتشكيل الأساسي، وكان من المفروض أن يلعب بالبدلاء، مثلما فعل موسيماني مع جنوب أفريقيا".

وأضاف: "المنتخب لا طعم ولا لون باستثناء مهند لاشين، وكان من الأفضل مشاركة حمزة عبدالكريم في التشكيل الأساسي ومنحه فرصة أكبر، خاصة أنها مباراة ودية".

وتابع: "منتخب مصر لم يستفد من ودية جنوب أفريقيا، والبافانا بافانا هم من استفادوا، بجانب تحقيق المكسب".

وأوضح: "مشاركة المهدي سليمان وأداء مهند لاشين هما أكثر شيء إيجابي في مباراة مصر وجنوب أفريقيا".

واختتم بشير التابعي تصريحاته قائلًا: "أطالب لاعبي مصر بالحفاظ على اسم المنتخب وشكله في الفترة القادمة، والحفاظ على الإنجاز الكبير الذي تحقق في كأس العالم".

بشير التابعي الزمالك منتخب مصر جنوب أفريقيا حسام حسن

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