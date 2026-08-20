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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة.. وارتفاعات طفيفة متوقعة بدءًا من الغد

أحوال الطقس
أحوال الطقس
شيماء جمال

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد استمرارًا في انخفاض قيم درجات الحرارة، مع ارتفاع نسب الرطوبة، واستمرار الأجواء المعتدلة خلال فترات الليل والصباح الباكر في أغلب محافظات الجمهورية، خاصة في الأماكن المفتوحة.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن البلاد ما زالت متأثرة بمرتفع الأوزوري، الذي يجلب كتلًا هوائية أقل حرارة من جنوب غرب أوروبا، مشيرة إلى أن درجات الحرارة في أغلب المحافظات تدور حول المعدلات الطبيعية الصيفية أو أقل من المعدلات الطبيعية.

وأوضحت أنه من المتوقع اليوم نشاط للرياح بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة على أغلب محافظات الجمهورية، خاصة خلال فترات المساء، وهو ما سيساهم في تلطيف الأجواء.

وحذرت من أن نشاط الرياح سيؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر ومنطقة خليج السويس، مع وصول سرعات الرياح إلى 65 كيلومترًا في الساعة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 2.5 و3.5 متر، وبالتالي تصبح الأجواء غير مؤهلة لأعمال الصيد والملاحة والتنزه.

وفي المقابل، أشارت إلى أن البحر المتوسط سيكون معتدلًا ومؤهلًا لأعمال الصيد والملاحة والتنزه.

ولفتت إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط الأمطار في أماكن محدودة من السلوم وسيوة ومطروح.

وأشارت غانم إلى أنه اعتبارًا من غدٍ الجمعة ستتأثر البلاد مجددًا بمنخفض الهند الموسمي، ما يؤدي إلى ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين درجتين و3 درجات مقارنة بهذه الأيام.

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