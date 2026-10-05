شوبير يفتح النار على إدارة الزمالك: 600 ألف دولار عشان ترجمة.. حرام اللي بيحصل

وجه الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة قوية إلى مسؤولي نادي الزمالك، محذرًا من تكرار الأخطاء الإدارية في التعامل مع الملفات والقضايا الخارجية، خاصة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

فيفا

وانتقد شوبير، خلال تصريحات إذاعية، ما وصفه بالخطأ الكارثي في التعامل مع إحدى القضايا الخاصة بالزمالك، مؤكدًا أن التعامل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم يختلف تمامًا عن التعامل مع الجهات المحلية.

وقال أحمد شوبير: «نصيحة للناس في الزمالك، بلاش تكرروا الخطأ الكارثي بتاع ابعتولنا بالإنجليزي، بلاش الفرنساوي في قضية معالي، الفيفا محدش بيهزر معاها».

وأضاف: «هزر مع اتحاد الكرة والناس بيقبلوا الهزار، لكن الفيفا مبيهزروش، الفيفا لما لقوك بتهزر راح هابدك غرامة 600 ألف دولار، ومفيش في أمل فيها تتشال».

وتابع: «وكذلك إيقاف القيد التأديبي، فرص إنه يتشال بقت مش موجودة، فالزمالك هيكمل الموسم باللاعيبة دي».

وواصل شوبير انتقاده، قائلًا: «مينفعش يا جماعة نادي كبير يدار بالطريقة دي، 600 ألف دولار عشان ترجمة، حرام يعني هو الزمالك ناقص».

وشدد الإعلامي على أن الأخطاء الإدارية في الملفات الدولية قد تكون لها تبعات مالية ورياضية كبيرة على الأندية، مطالبًا مسؤولي الزمالك بضرورة التعامل مع القضايا الخارجية بمنتهى الدقة، خاصة أن قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم قد تؤثر بشكل مباشر على الفريق خلال الموسم.

الزمالك يستعد للقمة أمام الأهلي

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في واحدة من أبرز مباريات الموسم.

وتأتي المباراة عقب انتهاء فترة التوقف الدولي التي بدأت يوم 17 سبتمبر وتستمر حتى 11 أكتوبر الجاري، حيث يستأنف الفريقان منافسات الدوري بمواجهة مرتقبة على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، وتحمل المواجهة المرتقبة رقم 133 في تاريخ لقاءات الفريقين.

ويدخل الزمالك المباراة وسط رغبة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، خاصة مع أهمية المواجهة في سباق المنافسة على قمة جدول ترتيب الدوري، بينما يسعى الفريق الأحمر لمواصلة نتائجه الإيجابية وحسم القمة لصالحه.

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في بطولة الدوري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، مع تقديم استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم وخبراء الكرة المصرية.

وتحظى مباراة القمة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، نظرًا للشعبية الواسعة التي يتمتع بها الفريقان، إلى جانب أهمية نقاط المباراة في مشوار المنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم.