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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب عيار 24 في مصر.. كم وصل بعد الارتفاع الأخير؟

الذهب
الذهب
آية الجارحي

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم  5460 جنيهاً للشراء بزيادة قدرها نحو 160 جنيها خلال تعاملات أمس.

 وأمس الاربعاء شهدت أسعار الذهبمحليا قفزه قوية ، بدعم من بارتفاع سعر الاونصة العالمية الى جانب استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار امام الجنيه.

أسعار الذهب اليوم  الخميس

يقدم موقع “صدى البلد”  سعر الذهب في مصر اليوم الخميس مستهل التعاملات على مستوى جميع الأعيرة الذهبية،

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4495 دولارًا الآن.

سعر الذهب عيار 18

 

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم  5460 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6370 جنيهًا بدون مصنعية وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7280 جنيهًا للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 50.960  ألف جنيه.

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