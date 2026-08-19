وزيرا خارجية الأردن وسوريا يبحثان الانتهاكات الإسرائيلية والتطورات الإقليمية

بحث أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، في اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، السياسة العدوانية الإسرائيلية التي تدفع باتجاه المزيد من التصعيد والصراع في المنطقة.



وحذر الوزيران، خلال الاتصال، من تبعات استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدين ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات التصعيدية غير المبررة.

وجدد الصفدي التعبير عن إدانة بلاده العدوان الإسرائيلي على مطار "أبو الظهور" العسكري في محافظة إدلب أمس الثلاثاء، واعتبره خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يعري السياسة العدوانية الإسرائيلية التي تدفع باتجاه المزيد من التصعيد والصراع في المنطقة.

كما جرى مناقشة التطورات الإقليمية، حيث شدد الجانبان على دعم بلديهما للجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار بما يضمن معالجة كل أسباب التوتر واحترام القانون الدولي وسيادة الدول.

