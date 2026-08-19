الولايات المتحدة تفرض عقوبات على اثنين من كبار مسؤولي الجنائية الدولية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على اثنين من كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، توموكو أكاني، من اليابان، والمحامي البارز عبد الله سي، من السنغال، قد تم وضعهما تحت طائلة العقوبات الأمريكية.

تسمح هذه الإجراءات لواشنطن بتجميد أي أصول تخص المسؤولين الاثنين وتقع تحت الولاية القضائية الأمريكية، واستبعادهم إلى حد كبير من النظام المالي الأمريكي، الذي تربطه علاقات بمعظم البنوك العاملة دولياً.

دافع وزير الخارجية ماركو روبيو عن القرار متهمًا المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتجاوز صلاحياتها واستهداف الدول التي لا تعترف باختصاصها. وقال روبيو في بيان: "لقد كان موقف إدارة ترامب واضحًا: المحكمة الجنائية الدولية محكمة فوق وطنية فاسدة ومسيسة بشكل خطير، أساءت استخدام سلطتها بشكل خبيث وتجاوزت ولايتها. لن نتسامح مع اعتداءها على سيادة الدول".



تشكل العقوبات الأخيرة جزءاً من حملة أوسع نطاقاً شنتها إدارة ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية، التي أجرت تحقيقات مرتبطة بجرائم في أفغانستان والعراق وغزة.