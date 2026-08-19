السفير الأمريكى لدى إسرائيل يحذر إيران من جدية ترمب في استخدام القوة

حذّر السفير الأمريكى لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إيران من التعامل مع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبارها مجرد تصريحات سياسية، مؤكدًا أن طهران مطالبة بإدراك أن واشنطن جادة في خياراتها، بما في ذلك اللجوء إلى القوة العسكرية.

وجاءت تصريحات هاكابي في مقابلة مع شبكة «نيوزماكس»، ونقلتها وسائل إعلام أمريكية وعربية، في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي والأوضاع الأمنية في المنطقة.

وقال هاكابي إن على الإيرانيين أن يتعاملوا مع ترمب بجدية، سواء فيما يتعلق بالمفاوضات أو باستخدام القوة، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي سبق أن أثبت استعداده لاتخاذ إجراءات عسكرية عندما يرى أن الظروف تستدعي ذلك.

وتأتي هذه الرسالة في وقت تشهد فيه العلاقات الأميركية الإيرانية توترًا متزايدًا، مع استمرار الخلاف حول القضايا النووية والأمن الإقليمي، بالتزامن مع تعقيدات مرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز.

وتعكس تصريحات السفير الأمريكي محاولة لتوجيه رسالة ردع مباشرة إلى القيادة الإيرانية، مفادها أن الخيارات المطروحة أمام إدارة ترمب لا تقتصر على المسار الدبلوماسي.

وكان ترمب قد أعلن في وقت سابق أنه يفضّل تجنب استخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكنه أكد في الوقت نفسه أن اللجوء إليها قد يصبح ضروريًا إذا فشلت المساعي السياسية في تحقيق أهداف واشنطن.

كما سبق لهاكابي أن حذر إيران من احتمال اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات جديدة إذا لم تغير طهران مسارها، مؤكدًا أن الإدارة الأميركية مستعدة لتشديد الضغوط عليها.

وفي تصريحات أخرى، قال إن ترامب أثبت استعداده لاستخدام القوة، إلى جانب الضغوط الاقتصادية، وهو ما يعكس استراتيجية تقوم على الجمع بين الردع العسكري والعقوبات والضغط السياسي.

وتشير هذه التصريحات إلى أن واشنطن تسعى إلى إبقاء الخيار العسكري حاضرًا كورقة ضغط، بالتوازي مع أي مسار تفاوضي محتمل، فيما تبدو المنطقة أمام مرحلة جديدة من التصعيد قد تحمل تداعيات واسعة على الأمن والاستقرار وحركة التجارة والطاقة الدولية.