فرنسا تستنكر تصريحات بن جفير.. وسقوط شهداء بغزة

أدان وزير الخارجية الفرنسي، يوم الأربعاء، تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، التي وصفها بـ"اللاإنسانية"، والتي دعا فيها إسرائيل إلى قتل ما بين 30 و40 شخصًا كل ليلة في غزة.

وقال جان نويل بارو إن التصريحات التي أدلى بها إيتامار بن جفير في بودكاست "غير مقبولة ولا إنسانية".

خلال ذلك، أفاد مسؤولون صحيون في غزة بأن غارة إسرائيلية استهدفت مقر الشرطة البلدية في مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد سبعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح يوم الأربعاء.

وأعلن مستشفى الشفاء في مدينة غزة عن وصول سبع جثث و22 جريحًا على الأقل عقب الغارة. وأكدت هيئة الدفاع المدني في القطاع حصيلة القتلى.