قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعوة أوروبية للحكم الصومالي عمر أرتان للمشاركة في دورة حكام يويفا 2026
دعاء بعد صلاة العصر لراحة البال وزوال الهموم.. أدعية مأثورة لتفريج الكرب وتيسير الأمور
8 كليات تنتظرك في تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. وموعد التسجيل رسمياً
مباراة الأهلي وبرشلونة مجانا.. تردد القناة المفتوحة وموعد اللقاء
سفير سلطنة عمان يزور المجلس الصحي المصري لبحث سبل التعاون المشترك
بعد زواجه من مغربية.. هل اعتنق أسطورة البرازيل الإسلام؟ كارلوس يكشف الحقيقة
حقيقة زيادة أسعار السجائر اليوم.. القوائم الرسمية المعتمدة
«المؤتمر»: لقاء الرئيس السيسي وحفتر يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة المصرية الليبية
أحمد الفيشاوي: بحاول منـ.تحرش وفقدت الشغف بعد وفاة والدتي
مجموع البكالوريا من كام ؟ .. التعليم تحسم الجدل
أول تعليق من حماس على المـ جزرة الإسرائيلية في غزة
توجيهات بإعداد تقرير شامل بأهم التحديات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة في بورسعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول تعليق من حماس على المـ جزرة الإسرائيلية في غزة

حماس
حماس
محمود نوفل

أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الفلسطينية حماس  حازم قاسم أن قوات الاحتلال إرتكبت مجزرة وحشية جديدة  بقصفه أحد المواقع المدنية في غزة في تصعيد خطير واستهتار كامل بكل دعوات وقف إطلاق النار.

وحملت حماس في بيان لها ؛ مجلس السلام مسؤولية عن هذا التصعيد لعدم قيامه بمسؤولياته بالضغط على الاحتلال وإلزامه بما تم الاتفاق عليه.

وبيّنت حماس أن مجلس السلام أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرته وجديته في إدارة الوساطة والمفاوضات.

وشددت على أن تصريحات مسؤولي مجلس السلام المتناقضة مع ما يتم الاتفاق عليه تعطي الاحتلال الغطاء لتصعيد عدوانه على أهلنا في غزة.

حماس مجلس السلام غزة جيش الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة

هل نسيان البسملة في الفاتحة يبطل الصلاة؟.. الأزهر يوضح حكم من نسي قولها

بيزيرا

انتهت الأزمة .. خبر سار لجماهير الزمالك بشأن عودة «بيزيرا»

بيزيرا

ضربة جديدة للزمالك.."شباب الأهلي الإماراتي" يحسم صفقة خوان بيزيرا مقابل 4 ملايين دولار

إمام عاشور

ننشر تفاصيل جلسة الأهلي مع إمام عاشور قبل بيان رفض رحيله

عموتة والغندور

كلام غير صحيح .. «الجزيرة الإماراتي» يُحرج خالد الغندور بعد تصريحاته عن «عموتة»

المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني

اليوم.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026 وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

مارك فوتا

مارك فوتا: الأهلي الأفضل تاريخيًا في مصر.. والزمالك سيُنهي الدوري ثالثاً

حسام وزوجته

بعد الأزمة الأخيرة| زوجة حسام حسن تحسم موقفها من الظهور عبر السوشيال ميديا: «مش هظهر تاني»

ترشيحاتنا

مباراة الأهلي وبرشلونة

مواجهة تاريخية.. موعد مباراة الأهلي وبرشلونة اليوم في كأس خوان جامبر والقنوات الناقلة

إجازة المولد النبوي

قرار «الوزراء» بشأن الترحيل.. تفاصيل إجازة المولد النبوي للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص 2026

شهادة الميلاد

كيفية تصحيح الأخطاء بشهادة الميلاد الرسمية.. في عدة خطوات

بالصور

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ .. 8 أخطاء شائعة

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة

بفستان لافت .. جوري بكر تستعرض جمالها عبر إنستجرام | صور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الأمريكية «هايدن بانتير» تتصدّر البحث .. حقيقة وفاتها وتفاصيل الساعات الأخيرة

حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة .. مكانها الصحيح مفاجأة

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة

فيديو

أحمد ماهر

أحمد ماهر يكشف عن شخصيات يتمنى تقديمها على الشاشة.. خاص

بربري وريم

بعد زواجها من آخر.. بربري يفاجئ ريم برسالة غير متوقعة

هويدا الغرباوي

30 سنة زواج و4 أبناء.. أول تعليق من هويدا الغرباوي بعد انفصالها عن حسام حسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد