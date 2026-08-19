أول تعليق من حماس على المـ جزرة الإسرائيلية في غزة

أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الفلسطينية حماس حازم قاسم أن قوات الاحتلال إرتكبت مجزرة وحشية جديدة بقصفه أحد المواقع المدنية في غزة في تصعيد خطير واستهتار كامل بكل دعوات وقف إطلاق النار.

وحملت حماس في بيان لها ؛ مجلس السلام مسؤولية عن هذا التصعيد لعدم قيامه بمسؤولياته بالضغط على الاحتلال وإلزامه بما تم الاتفاق عليه.



وبيّنت حماس أن مجلس السلام أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرته وجديته في إدارة الوساطة والمفاوضات.

وشددت على أن تصريحات مسؤولي مجلس السلام المتناقضة مع ما يتم الاتفاق عليه تعطي الاحتلال الغطاء لتصعيد عدوانه على أهلنا في غزة.