استشهاد مديرة الشرطة النسائية بمحافظة غزة في غارة إسرائيلية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 6 مواطنين على الأقل، وجرح 10 آخرين، في غارة إسرائيلية استهدفت محيط منتزه البلدية وسط المدينة.

وذكرت التقارير ذاتها ان من بين الضحايا مديرة الشرطة النسائية في محافظة غزة فاتن السحار.

ومن جانبها، قالت المديرية العامة للشرطة، في بيان لها “إن طائرات الاحتلال استهدفت مقر شرطة البلديات بمحافظة غزة، ما أدى لوقوع عدد من الشهداء والجرحى”.

وصباح اليوم، استشهد مواطن فلسطيني متأثرًا بجراحه، في مجزرة ميناء شاطئ غزة أمس، ليرتفع عدد الشهداء إلى 7.

وفي جنوبي قطاع غزة، أصيب مواطن برصاص جيش الاحتلال في وسط مدينة خان يونس.

كما نفذ جيش الاحتلال عملية نسف واسعة شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأطلقت آليات إسرائيلية النار بشكل مكثف شمال شرقي مدينة خانيونس.

كما تعرضت مناطق جنوبي وشرقي المدينة لإطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية، وتجدد إطلاق النار شرقي المدينة.



كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائفها في عرض بحر مدينة خان يونس.

وفي مدينة غزة، تعرضت مناطق شرقي المدينة لقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية، كما استهدف قصف مدفعي حي التفاح شرقي المدينة.

وفي منطقة العطاطرة غربي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، تعرضت المنطقة لقصف مدفعي إسرائيلي، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة.