ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية على مقر شرطة البلديات بغزة لـ 9 شهداء و15 مصابًا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإرتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على مقر شرطة البلديات في مدينة غزة لـ 9 شهداء و15 مصابًا جراء استهداف طائرات الاحتلال .

وفي بيان لها ؛ ناشدت وزارة الداخلية والأمن الوطني الوسطاء والمجتمع الدولي التحرك العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير والمجازر المرتكبة بحق جهاز الشرطة نؤكد عدم صحة المزاعم التي يسوقها الاحتلال لتبرير جرائمه ونشير إلى أن الاحتلال يسعى إلى تغييب جهاز الشرطة ونشر الفوضى داخل المجتمع الفلسطيني



واكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في بيانها أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة وحشية جديدة بحق ضباط وعناصر جهاز الشرطة المدنية في مدينة غزة