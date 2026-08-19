ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت لدى إغلاق تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملاتها، اليوم الأربعاء، حيث ارتفع مؤشرها العام بنحو 47.14 نقطة بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 8821.28 نقطة، إذ جرى تداول نحو 389 مليون سهم عبر 25 ألفا و818 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 103.2 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 106.48 نقطة بنسبة 1.20% ليصل إلى مستوى 8968.40 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 235 مليون سهم من خلال 14 ألفا و116 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 49.1 مليون دينار كويتي.

كذلك ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 36.94 نقطة بنسبة 0.40% ليصل إلى مستوى 9247.80 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 153 مليون سهم عبر 11 ألفا و702 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 54.1 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 38.69 نقطة بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 10599.28 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 171 مليون سهم عبر 10 آلاف و43 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 39.3 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "خليج ت" و"ديجتس" و"قيوين ا" و"مواشي" و"السور" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "تجارة" و"شعيبة" و"فيوتشر كيد" و"آبار" و"البيت" الأكثر انخفاضا.