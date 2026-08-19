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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قيمة الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي تسجل أقوى مستوى لها منذ حوالي 11 شهرا

قيمة الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي تسجل أقوى مستوى لها منذ حوالي 11 شهرا
قيمة الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي تسجل أقوى مستوى لها منذ حوالي 11 شهرا
أ ش أ

سجلت قيمة الوون الكوري الجنوبي مقابل الدولار الأمريكي، اليوم / الأربعاء / أقوى مستوى له منذ حوالي 11 شهرا ليسجل سعر صرف الدولار أقل من 1400 وون.

وبلغ سعر الصرف 1397.7 وون مقابل الدولار الأمريكي عند الساعة 3:30 مساء (بتوقيت سول)، متراجعا بمقدار 14.1 وون عن إغلاق جلسة التداول السابقة، ويمثل هذا أعلى مستوى لقيمة الوون منذ 24 سبتمبر من العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وبلغ سعر الصرف 1413.3 وون للدولار عند افتتاح الجلسة، وواصل الوون تحسنه مدفوعا جزئيا بتوقعات ضعيفة لرفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية.

وجاء ارتفاع قيمة العملة الكورية أيضا في الوقت الذي ارتفعت فيه عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.

قيمة الوون الكوري الجنوبي مقابل الدولار الأمريكي إغلاق جلسة التداول رفع أسعار الفائدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي

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