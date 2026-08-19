العراق يطلب من إيران منح خصوصية لصادراته من النفط لعبور مضيق هرمز

دعا هيبت الحلبوسي ​رئيس البرلمان العراقي ‌لمنح صادرات النفط العراقية عبر مضيق ​هرمز "خصوصية"، وذلك ​خلال محادثات مع نظيره ⁠الإيراني محمد ​باقر قاليباف في ​بغداد اليوم الأربعاء، بحسب رويترز.



ووفقا لبيان صادر عن مكتب ​الحلبوسي، فقد ​دعا إلى "مراعاة طبيعة العلاقات التي ‌تربط ⁠العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن تكون للعراق ​خصوصية ​فيما ⁠يتعلق بتصدير النفط عبر مضيق ​هرمز، بما ​يحفظ ⁠مصالحه الاقتصادية".

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الأربعاء أن الإرهاب لم يتمكن من كسر إرادة الدولة وتعطيل مسيرة الدبلوماسية العراقية، مشيرا الى أن الوزارة حافظت على حضور العراق وعلاقاته واستمرت في بناء جسور التواصل مع الدول والمنظمات الدولية والدفاع عن مصالح العراق ومواقفه وتعزيز مكانته ودوره في المحيطين الإقليمي والدولي.

وقال وزير الخارجية في كلمة له خلال مراسم إحياء ذكرى شهداء الوزارة، نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)" إن "استهداف وزارة الخارجية كان استهدافاً لرمزية الدولة العراقية وصوتها الدبلوماسي، ومحاولة لإسكات المؤسسات ومنعها من أداء دورها في الدفاع عن سيادة العراق ومصالح الشعب، وإن الإرهاب، رغم ما خلفه من ألم ودمار، لم يتمكن من كسر إرادة الدولة ولم ينجح في تعطيل مسيرة الدبلوماسية العراقية".