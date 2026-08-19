روسيا تشكر مصر على الإفراج عن السائح المحتجز في شرم الشيخ

أعلنت السفارة الروسية في القاهرة يوم الأربعاء الإفراج عن السائح الروسي، س. أ. ميرونوف، المحتجز في شرم الشيخ، بعد تغريمه. وسيعود إلى وطنه قريبا.

وأوضحت السفارة الروسية أنه منذ توقيف مواطننا، تتابع السفارة الوضع عن كثب، وتقدم كل مساعدة ممكنة، وتحافظ على تواصل دائم مع ذويه كما نتقدم بجزيل الشكر للسلطات المصرية على سرعة استجابتها للقضية.

وأضافت السفارة في بيانها "في الوقت نفسه، نحث الروس المقيمين في مصر والزائرين لها لأغراض السياحة على الالتزام بقوانين وأنظمة البلد المضيف، واحترام تقاليده الدينية وغيرها".

واحتجز المواطن الروسي المحتجز في منتجع شرم الشيخ على خلفية "لمسه سيدة مصرية" في حفل ترفيهي، في فندق "رينيسانس"، بتهمة انتهاك قواعد السلوك الإسلامية.

وحدثت الواقعة خلال رقصة "اللامبادا"، مما أثار غضب زوجة المرأة التي تم التحرش بها وتشاجر معه، قبل أن يتدخل موظفو الفندق لفض النزاع.

وتقدم الزوج ببلاغ رسمي للشرطة اتهم فيه السائح بالتحرش المتعمد، فداهمت الشرطة غرفة ميرونوف واقتادته للحجز، وصادرت جواز سفره وهاتفه، بتهمة “انتهاك قواعد السلوك والآداب العامة الإسلامية”.