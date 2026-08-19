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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شقيقة كيم يونج أون تنفي علمها بأي تواصل بين الزعيم الكوري الشمالي وترامب

ترامب وكيم يونج اون
ترامب وكيم يونج اون
القسم الخارجي

أثارت تصريحات كيم يو يونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون، بشأن عدم علمها بوجود تواصل بين شقيقها والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علامات استفهام حول طبيعة الاتصالات التي تحدث عنها ترامب أخيرًا، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على اهتمام واشنطن بإعادة فتح قنوات الحوار مع بيونج يانج.

وكان ترامب قد قال، الاثنين 17 أغسطس، إن كيم جونج أون «استجاب» لمحاولاته التواصل معه، من دون أن يكشف طبيعة الرد أو يوضح ما إذا كان التواصل مباشرًا أو عبر قنوات دبلوماسية. وأكد البيت الأبيض في حينه عدم تقديم تفاصيل إضافية، بينما لم يصدر عن كوريا الشمالية تأكيد مماثل بشأن وجود اتصال بين الزعيمين.

وتأتي تصريحات كيم يو جونغ في ظل تحركات أميركية جديدة تجاه الملف الكوري الشمالي، أبرزها قرار ترامب خفض حجم المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وكان الرئيس الأميركي قد وصف كوريا الشمالية بأنها غير مهددة ومحترمة خلال فترة رئاسته، في إشارة إلى رغبته في تهيئة أجواء أكثر ملاءمة لاستئناف الدبلوماسية مع بيونغ يانغ.

في المقابل، لا تبدو بيونغ يانغ مستعدة لتقديم تنازلات مجانية؛ إذ أكدت كيم يو جونغ أن بلادها تنظر بقلق إلى استمرار المناورات الأميركية-الكورية الجنوبية، معتبرة أنها تعكس ما وصفته بالعداء تجاه كوريا الشمالية، رغم تقليص نطاقها.

ويعكس الموقف الكوري الشمالي تمسكًا بمسار تفاوضي مختلف عن الجولات السابقة، بعدما عززت بيونغ يانغ قدراتها النووية والصاروخية وطورت علاقاتها مع روسيا والصين. وفي المقابل، يسعى ترامب إلى استعادة العلاقة الشخصية التي جمعته بكيم خلال ولايته الأولى، عندما عقد الزعيمان قمتي سنغافورة وهانوي، قبل أن تتعثر المفاوضات بشأن البرنامج النووي الكوري الشمالي.

وعليه، فإن نفي كيم يو جونغ علمها بأي تواصل لا يعني بالضرورة عدم وجود قناة اتصال، لكنه يؤكد غياب إعلان كوري شمالي رسمي حتى الآن عن استجابة مباشرة لمبادرات ترامب، ما يجعل مستقبل الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ مرهونًا بما ستكشفه الأيام المقبلة.

كيم يونج اون ترامب الرئيس الامريكي الزعيم الكوري كوريا الشمالية

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