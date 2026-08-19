مصرع 107 أشخاص إثر انهيار منجم للذهب في الكاميرون

أفادت السلطات المحلية بالكاميرون بأن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم في انهيار منجم للذهب في الكاميرون، بحسب إذاعة فرنسا الدولية (RFI).

وذكرت المحطة أن "الانهيار وقع في موقع لتعدين الذهب في قرية زامبوا في شرق الكاميرون. وتم انتشال 107 جثث حتى الآن".

ووفقا لمعلومات المحطة، لا تزال عملية البحث والإنقاذ مستمرة، وقد يرتفع عدد القتلى لاحقا.

ونوهت المحطة بأن قرية زامبوا تقع بالقرب من حدود الكاميرون مع جمهورية إفريقيا الوسطى.

في وقت سابق، أفادت وكالة أسوشيتد برس بمقتل ما لا يقل عن 30 عامل منجم في انهيار منجم ذهب في غرب جمهورية إفريقيا الوسطى، في مقاطعة نانا مامبيري المتاخمة للكاميرون.