الوزير المتطرف يستعرض موقعاً لتنفيذ أحكام الإعدام ضد الفلسطينيين

استعرض وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير موقعاً لتنفيذ أحكام الإعدام شنقاً وسط إسرائيل.

و ظهر الوزير المتطرف في فيديو انتشر بشكل واسع خلال الساعات الماضية، يستعرض موقع المنشأة التي ستضم جناحاً مخصصاً للمحكومين بالإعدام، تتوسطه مشانق، إضافة إلى مناطق مخصصة للمشاهدة تتيح لعائلات الضحايا حضور عمليات الإعدام، في ممارسة قال بن غفير إنها "متبعة في دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة".

و أضاف أن “الإرهابيين لا يستحقون سوى شيء واحد الموت شنقاً”.

و من المعروف عن بن غفير بأنه يصف المدنيين الفلسطينيين عامة في قطاع غزة بالإرهابيين.

و تابع قائلاً: "وعدت بتشديد ظروف احتجاز الإرهابيين في السجون، وقد تم ذلك بالكامل.. ووعدت بإقرار قانون عقوبة، وقد تحقق.. ووعدت بإنشاء منشأة للشنق، وقد نُفِّذ هذا المشروع أيضاً".

جاء ذلك بعد إقرار الكنيست في مارس الماضي قانوناً نص على عقوبة الإعدام شنقاً في جرائم القتل المرتبطة بالإرهاب، على أن يطبق على الفلسطينيين فقط، لأنه يُنفذ عبر المحاكم العسكرية التي لا تحاكم الإسرائيليين.