قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلافات الميراث| حقيقة فيديو البلطجة وترويع المواطنين بالجيزة.. والأمن يضبط أطراف المشاجرة
رئيس الوزراء يلتقي رؤساء البعثات الدبلوماسية المرشحين بالخارج
«أهلاً مدارس» يضرب الأسعار.. انطلاق المعارض 25 أغسطس وتخفيضات تصل لـ25%
هؤلاء من لهم حق التقديم.. تفاصيل طرح شقق الإيجار 2026 من صندوق الإسكان الاجتماعي
لست بحاجة له.. رد صادم من مورينيو بشأن صفقة رودري لـ برشلونة
رئيس الوزراء يستعرض مقترح تنفيذ مبادرة "القرية المنتجة" لتعزيز التنمية المستدامة بالقرية المصرية
هيئة الدواء تحذّر من شراء حقن التخسيس عبر السوشيال ميديا: «استخدموها تحت إشراف طبي»
حماس تتهم نتنياهو بتدمير جهود الوسطاء والدفع مجددا لحرب الإبادة
الزمالك: بيزيرا لن يلوي ذراع النادي .. وجاهزون لخطوات التصعيد
الزمالك: وقعنا عقوبات مالية على بيزيرا بسبب تغيبه عن الحضور والمعسكر
بعد 8 شهور من الاحتجاز في إيران.. البحار المصري يعود لأسرته ويسجدون شكرًا لله
العقاقير مكانها الصيدليات.. متخصصون يحذرون من شراء الأدوية المجهولة عبر السوشيال ميديا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الوزير المتطرف يستعرض موقعاً لتنفيذ أحكام الإعدام ضد الفلسطينيين

بن غفير يستعرض موقعاً لتنفيذ أحكام الإعدام شنقاً
بن غفير يستعرض موقعاً لتنفيذ أحكام الإعدام شنقاً
هاجر رزق

استعرض وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير موقعاً لتنفيذ أحكام الإعدام شنقاً وسط إسرائيل.

و ظهر الوزير المتطرف في فيديو انتشر بشكل واسع خلال الساعات الماضية، يستعرض موقع المنشأة التي ستضم جناحاً مخصصاً للمحكومين بالإعدام، تتوسطه مشانق، إضافة إلى مناطق مخصصة للمشاهدة تتيح لعائلات الضحايا حضور عمليات الإعدام، في ممارسة قال بن غفير إنها "متبعة في دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة".

و أضاف أن “الإرهابيين لا يستحقون سوى شيء واحد الموت شنقاً”.

و من المعروف عن بن غفير بأنه يصف المدنيين الفلسطينيين عامة في قطاع غزة بالإرهابيين.

و تابع قائلاً: "وعدت بتشديد ظروف احتجاز الإرهابيين في السجون، وقد تم ذلك بالكامل.. ووعدت بإقرار قانون عقوبة، وقد تحقق.. ووعدت بإنشاء منشأة للشنق، وقد نُفِّذ هذا المشروع أيضاً".

جاء ذلك بعد إقرار الكنيست في مارس الماضي قانوناً نص على عقوبة الإعدام شنقاً في جرائم القتل المرتبطة بالإرهاب، على أن يطبق على الفلسطينيين فقط، لأنه يُنفذ عبر المحاكم العسكرية التي لا تحاكم الإسرائيليين.

إيتمار بن غفير الإعدام شنقاً وسط إسرائيل الوزير المتطرف الضحايا الإعدام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق

متاحة الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ظهرت الآن.. نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسمياً علمي وأدبي

تنسيق المرحلة الثالثة

8 كليات تنتظرك في تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. وموعد التسجيل رسمياً

أسعار السجائر

حقيقة زيادة أسعار السجائر اليوم.. القوائم الرسمية المعتمدة

الذهب

الذهب طار.. ارتفاع مفاجيء في سعر المعدن الأصفر بمصر

الأهلي

مباراة الأهلي وبرشلونة مجانا.. تردد القناة المفتوحة وموعد اللقاء

بيزيرا

انتهت الأزمة .. خبر سار لجماهير الزمالك بشأن عودة «بيزيرا»

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. هل اعتنق أسطورة البرازيل الإسلام؟ كارلوس يكشف الحقيقة

ترشيحاتنا

مسلسل ياسر جلال 2027

ياسر جلال يتعاقد على مسلسل «الوسواس» لرمضان 2027

يسرا

يسرا تتصدر بوستر فيلم "الست لما" بعد طرحه تجاريا

شاطيء الفن

فرقة أوبرا عربي تقدم عروضا من زمن الفن الجميل ضمن فعاليات "شاطئ الفن" بالغردقة

بالصور

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ .. 8 أخطاء شائعة

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة

بفستان لافت .. جوري بكر تستعرض جمالها عبر إنستجرام | صور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الأمريكية «هايدن بانتير» تتصدّر البحث .. حقيقة وفاتها وتفاصيل الساعات الأخيرة

حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة .. مكانها الصحيح مفاجأة

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة

فيديو

أحمد ماهر

أحمد ماهر يكشف عن شخصيات يتمنى تقديمها على الشاشة.. خاص

بربري وريم

بعد زواجها من آخر.. بربري يفاجئ ريم برسالة غير متوقعة

هويدا الغرباوي

30 سنة زواج و4 أبناء.. أول تعليق من هويدا الغرباوي بعد انفصالها عن حسام حسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد