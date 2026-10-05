لماذا طلب الحواريون مائدة من نبيهم عيسى؟.. 10 أسباب لا يعرفها الكثيرون

السؤال عن لماذا طلب الحواريين مائدة من نبيهم عيسى -عليه السلام - ؟ يفتح إحدى بوابات الأسرار بالقصص القرآني وعن طلب عجيب سميت بسببه إحدى سور القرآن الكريم بالمائدة، لتروي لنا أحد الخفايا ومنها لماذا طلب الحواريين مائدة من نبيهم عيسى -عليه السلام - ؟.

لماذا طلب الحواريون المائدة

حسب ما ورد في قصة سورة المائدة أن الحواريّين طلبوا مائدة من نبيّهم لعدّة أسباب، ذكرت في طيّات الآية الكريمة هذه الأسباب في قوله -تعالى-: (قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ)، وهي :

ليأكُلوا منها، ولتطمئنّ قُلوبهم برؤيتها.

وقيل: للأكل منها والتّبرُّك بها، ولتكون يقيناً لهم في إيمانهم.

ليزدادوا إيماناً بصدق دعوة نبيّهم، فيكون نُزول هذه المائدة دليلاً على صدقه وصدق نُبوّته.

ليكونوا شاهدين لربهم بالتوحيد والقدرة على كل شيء بعد رؤيتهم لهذه المعجزة.

قيل: طلبوا المائدة ليأكُلوا منها لكثرة ما أصابهم من الجوع.

التعريف بسورة المائدة

سورة المائدة سورةٌ مدنية، وهي من أواخر ما نزل على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقيل إنها نزلت عليه في حجة الوداع، وتذكر بعض الروايات أنها نزلت دفعة واحدة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو على ناقته، فلم تستطع حمله من شدّة ما عاناه أثناء تنزّل الوحي، فنزل عن الناقة.

وورد أنها السورة الخامسة في ترتيب المصحف الشريف، وعدد آياتها مئة وعشرون آية عند الكوفيين، ومئة واثنتان وعشرون آية عند الحجازيين، ومئة وثلاث وعشرون آية عند البصريّين.

وتُسمّى سورة "المائدة" بذلك لورود قصة طلب النصارى من سيدنا عيسى -عليه السلام- أن يُنزل الله -سبحانه وتعالى- عليهم مائدة من السماء، وسمّاها بعض العلماء بسورة "العقود"، لأن العديد من آياتها تتحدّث عن العقود.