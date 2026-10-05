قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل النواب يستعرض تقرير اللجنة العامة بشأن المادة 25 بجامعة كيان
الوزراء: التمويل الاستهلاكي في مصر يرتفع إلى 96.3 مليار جنيه
رئيس النواب: السادس من أكتوبر ذكرى ستظل مجدًا راسخًا في قلوبنا جميعًا
الوزراء: التطعيمات الروتينية للأطفال متوفرة بوحدات الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية
سلوى عثمان: نصر أكتوبر فخر لكل مصري.. خط بارليف لم يكن سوى أكذوبة l خاص
زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال غربي باكستان
رئيس مجلس النواب يحيل عددًا من الرسائل ومشروعات القوانين إلى اللجان النوعية
القابضة للمياه: 8.3 مليار جنيه استثمارات لإنشاء محطات مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء منذ 2014
نتائج مخيبة لمنتخبات مصر.. 3 هزائم في ختام فترة التوقف الدولي
أمين الجامعة العربية: لا يجوز استخدام الماء والغذاء أداة للحرب أو الضغط السياسي
إنييستا: يامال استثنائي.. وبيدري وفيرمين وجافي يجسدون ما أحبه في لاعب الوسط
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لماذا طلب الحواريون مائدة من نبيهم عيسى؟.. 10 أسباب لا يعرفها الكثيرون

لماذا طلب الحواريين المائدة
لماذا طلب الحواريين المائدة
أمل فوزي

السؤال عن لماذا طلب الحواريين مائدة من نبيهم عيسى -عليه السلام - ؟ يفتح إحدى بوابات الأسرار بالقصص القرآني وعن طلب عجيب سميت بسببه إحدى سور القرآن الكريم بالمائدة، لتروي لنا أحد الخفايا ومنها لماذا طلب الحواريين مائدة من نبيهم عيسى  -عليه السلام - ؟.

لماذا طلب الحواريون المائدة

حسب ما ورد في قصة سورة المائدة أن الحواريّين طلبوا مائدة من نبيّهم لعدّة أسباب، ذكرت في طيّات الآية الكريمة هذه الأسباب في قوله -تعالى-: (قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ)، وهي :

  • ليأكُلوا منها، ولتطمئنّ قُلوبهم برؤيتها.
  • وقيل: للأكل منها والتّبرُّك بها، ولتكون يقيناً لهم في إيمانهم.
  • ليزدادوا إيماناً بصدق دعوة نبيّهم، فيكون نُزول هذه المائدة دليلاً على صدقه وصدق نُبوّته.
  • ليكونوا شاهدين لربهم بالتوحيد والقدرة على كل شيء بعد رؤيتهم لهذه المعجزة.
  • قيل: طلبوا المائدة ليأكُلوا منها لكثرة ما أصابهم من الجوع.

التعريف بسورة المائدة

سورة المائدة سورةٌ مدنية، وهي من أواخر ما نزل على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقيل إنها نزلت عليه في حجة الوداع، وتذكر بعض الروايات أنها نزلت دفعة واحدة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو على ناقته، فلم تستطع حمله من شدّة ما عاناه أثناء تنزّل الوحي، فنزل عن الناقة.

وورد أنها السورة الخامسة في ترتيب المصحف الشريف، وعدد آياتها مئة وعشرون آية عند الكوفيين، ومئة واثنتان وعشرون آية عند الحجازيين، ومئة وثلاث وعشرون آية عند البصريّين.

وتُسمّى سورة "المائدة" بذلك لورود قصة طلب النصارى من سيدنا عيسى -عليه السلام- أن يُنزل الله -سبحانه وتعالى- عليهم مائدة من السماء، وسمّاها بعض العلماء بسورة "العقود"، لأن العديد من آياتها تتحدّث عن العقود.

لماذا طلب الحواريين المائدة لماذا طلب الحواريين مائدة طلب الحواريين المائدة سبب طلب الحواريين المائدة التعريف بسورة المائدة لماذا طلب الحواريين مائدة من نبيهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

شيكابالا

شيكابالا: أعود إلى الملاعب في يناير

اتحاد الكرة

الدرندلي يطالب بفتح تحقيق.. جلسة خلال ساعات بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب

محمد هاني

كواليس مفاوضات محمد هاني مع بيراميدز

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

منتخب مصر

أبو ريدة يجتمع مع التوأم.. ويؤكد: لا صراع أو تربص من اتحاد الكرة

أسعار العملات العربية في مصر

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي في مصر اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

تلاميذ البياضي بسوهاج يسيرون فوق الأحجار وسط المياه والأهالي يطالبون بكوبري آمن

يعبرون الترعة بالسباحة للوصول إلى مدارسهم.. تلاميذ البياضي بسوهاج يسيرون فوق الأحجار وسط المياه والأهالي يطالبون بكوبري آمن

شيكابالا

من رئاسة نادي «جي» إلى المستطيل الأخضر.. 18 بطولة تحكي مسيرة شيكابالا قبل العودة

الحاجة عطيات

الحاجة عطيات.. رحلة عمر امتدت 107 أعوام بين الطاعة وتربية الأبناء في القليوبية

بالصور

أضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

لو بترمي زيت التونة أو السردين.. اعرف الحقيقة قبل ما تتخلص منه

ريهام قدري
ريهام قدري
ريهام قدري

جوهرة تحتفل بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني

خطوبة جوهرة
خطوبة جوهرة
خطوبة جوهرة

طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. بمكونات بسيطة في المنزل

طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل
طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل
طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد