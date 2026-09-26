فضل سورة الفاتحة في استجابة الدعاء وقضاء الحوائج.. اقرأها كل صباح لـ16 سبب

لاشك أنه إذا كنا على علم بسورة الفاتحة بل ونحفظها عن ظهر قلب ؛ حيث لا تصح بدونها الصلاة، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة معرفتنا الكثير عن فضل سورة الفاتحة في استجابة الدعاء وقضاء الحوائج ، وإن كان من الأهمية إدراكه فلا يمكن الاستهانة بأم الكتاب ، ولعل معرفة فضل سورة الفاتحة في استجابة الدعاء وقضاء الحوائج قد يزيد الحرص ومن ثم الاغتنام والفوز بنفحاتها وبركاتها.

فضل سورة الفاتحة في استجابة الدعاء وقضاء الحوائج

ورد فيه أن سورة الفاتحة لها مميزات عديدة فهي السورة التي يفتتح بها القرآن الكريم، وكذلك هي السورة التي تفتتح بها الصلاة، لما لها من فضل عظيم، ولذلك يستحب أن يفتتح بها الدعاء، لأنها ستكون سببًا في استجابة الدعاء بفضل الله سبحانه وتعالى .

وجاء عن فضل سورة الفاتحة في استجابة الدعاء ، أن أعظم دعاء بها، حيث تشتمل سورة الفاتحة على أفضل الدعاء؛ بطلب الهداية إلى الصراط المستقيم، كما أنّها تشتمل على آداب الدعاء؛ بالحمد أولًا، ثمّ الثناء، ثمّ التمجيد، وإفراد العبودية لله، والاستعانة به دون سواه.

وقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- : «إذا صلَّى أحدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللهِ والثَّناءِ عليهِ ثُمَّ لَيُصَلِّ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثُمَّ لَيَدْعُ بَعْدُ بِما شاءَ».

فضل سورة الفاتحة لقضاء الحوائج

ورد عن فضل سورة الفاتحة لقضاء الحوائج ، أنها وسيلة للتواصل بين العبد وربه، لذلك نجد أن قراءة سورة الفاتحة بتأمل وتدبر يقوي علاقتك وتواصلك مع الله سبحانه وتعالى.

كما تعطي قراءة سورة الفاتحة شعورًا بالقوة والإحساس بأنك في معية الله سبحانه وتعالى ، يحدثك ويثني عليك، وتخيل أن الملائكة يكلمون الله عز وجل عنك كلما قرأت سورة الفاتحة.

وجاء من أهم ما ذكر فيها شفاء المرضى والرقية الشرعية والاستعانة بالله تعالى لتحقيق كل الحوائج ، وتساعد العبد في تيسير أموره وحلها ، كما أنها من أكثر السور غذاء للروح حيث تقي من أمراض الحسد.

وقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ : {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : حَمِدَنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ : {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي وَإِذَا قَالَ : {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} قَالَ : مَجَّدَنِي عَبْدِي وَقَالَ مَرَّةً : فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي فَإِذَا قَالَ : {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} قَالَ : هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ : {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَل.