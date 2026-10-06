وداعاً للحرية الكاملة في أندرويد.. قرار مفاجئ من جوجل يزلزل مجتمع المطورين

تواجه فلسفة نظام أندرويد القائمة على الانفتاح وحرية الاختيار تحولاً جذرياً غير مسبوق، بعد إعلان شركة جوجل رسمياً عن بدء تطبيق قواعد صارمة للتحقق من هوية مطوري التطبيقات. هذا القرار، الذي انطلق مرحلياً في أربع دول تشمل البرازيل وإندونيسيا وسنغافورة وتايلاند، يفرض قيوداً أمنية مشددة تتجاوز متجر "جوجل بلاي" لتشمل سبعة متاجر رئيسية لشركات كبرى مثل سامسونج وشاومي وأوبو، بهدف معلن وهو الحد من انتشار البرمجيات الخبيثة واحتيال التطبيقات.

الحساب المحدود المجاني

بموجب النظام الجديد، أصبح المطورون أمام خيارين إما دفع رسوم بقيمة 25 دولاراً وتوثيق هوياتهم رسمياً لضمان تثبيت تطبيقاتهم بسلاسة، أو اختيار الحساب المحدود المجاني الذي يقيد انتشار التطبيق بـ 20 جهازاً فقط. أما بالنسبة للمستخدمين الراغبين في تثبيت تطبيقات خارج هذه المظلمة عبر "التحميل الجانبي" (Sideloading)، فلن يتم حظرهم نهائياً، لكنهم سيصطدمون بعقبة "المسار المتقدم" التي تلزمهم بتفعيل خيارات معينة والانتظار لمدة 24 ساعة كاملة قبل السماح بالتثبيت؛ وهي آلية دفاعية ابتكرتها جوجل لإحباط الهجمات الهندسية الاجتماعية الفورية.

ومع التخطيط لتعميم هذه القيود عالمياً لتشمل كافة ملفات APK المباشرة بحلول عام 2027، اندلعت موجة انتقادات حادة من مجتمعات المصادر المفتوحة ومنصات مثل F-Droid. يرى المعارضون أن هذه الخطوة تعد احتكاراً مقنعاً يقتل روح الأنظمة المفتوحة، ويجبر المطورين المستقلين على الخضوع لرقابة جوجل، مما يهدد بتدشين عهد جديد يُغلق فيه أندرويد أبوابه تدريجياً ليصبح شبيهاً بنظام iOS المغلق. بين مطرقة الحماية الأمنية وسندان الحرية البرمجية، يقف مستقبل نظام التشغيل الأكثر انتشاراً في العالم على أعتاب مرحلة انتقالية ستعيد تشكيل علاقة المستخدم بهاتفه الذكي.

تُخطط جوجل لإجراء تغييرات جذرية على نظام أندرويد في عام 2026 بهدف مكافحة البرمجيات الخبيثة في جميع أنحاء منظومة الأجهزة. ابتداءً من سبتمبر، ستبدأ جوجل بتقييد تحميل التطبيقات من مصادر خارجية عبر برنامج التحقق من المطورين، لكن هذا لم يلقَ استحسان الجميع. صرّح سمير سامات، رئيس منظومة أندرويد، لموقع Ars أن الشركة استمعت إلى آراء المستخدمين، وكانت النتيجة هي الكشف عن آلية متقدمة جديدة، تُمكّن المستخدمين المتقدمين من تجاوز عملية التحقق من التطبيقات.