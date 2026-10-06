وداعًا للواتساب على الهواتف القديمة| حظر شامل وتلقائي للأجهزة غير المدعومة.. هل هاتفك بينها؟

فرض تطبيق واتساب قيودًا صارمة تمنع الوصول إليه عبر الهواتف الذكية التي تعمل بأنظمة تشغيل قديمة.

ويؤثر هذا الإجراء بشكل مباشر على الأجهزة القديمة من كبرى الشركات المصنعة، بما في ذلك طرازات سامسونج جالاكسي القديمة وأجهزة آيفون القديمة التي لم تعد تتلقى تحديثات رسمية لأنظمة التشغيل، ما يتطلب من المستخدمين ترقية أجهزتهم للحفاظ على الاتصال.

دعم منصات الهواتف المحمولة

بحسب موقع WABetaInfo ، يتم تفعيل هذا الحظر من جانب الخادم تلقائيًا عندما يكتشف التطبيق بيئة غير مدعومة.

وعلى عكس التنبيهات المعلوماتية العادية، لا يمكن للمستخدمين تجاهل أو تجاوز تحذير ملء الشاشة.

وتبقى الخدمة غير متاحة تمامًا حتى يتم ترقية نظام التشغيل بنجاح إلى إصدار معتمد أو نقل الحساب إلى جهاز متوافق.

تُلزم قواعد دعم النظام الأساسي الأجهزة بتشغيل نظام Android 6.0 (Marshmallow) على الأقل بعد إيقاف إصداري Android 5.0 و5.1.

أما بالنسبة لأجهزة Apple، فقد حدد النظام الأساسي نظام iOS 15.5 كحد أدنى مطلوب، مما يجعل العديد من الأجيال القديمة من iPhone غير قادرة على إجراء مصافحة الخادم.

منصات الهواتف المحمولة

يتمحور الدافع الرئيسي وراء إيقاف دعم منصات الهواتف المحمولة القديمة حول الأمن السيبراني . فأنظمة التشغيل القديمة لم تعد تتلقى تحديثات أمنية من الشركات المصنعة، ما يترك الثغرات الأمنية المعروفة دون معالجة. ورغم أن واتساب يستخدم التشفير التام لحماية الرسائل أثناء نقلها عبر الشبكات، إلا أن الأجهزة القديمة لا تزال عرضة للإصابة ببرامج ضارة على مستوى الجهاز.

إذ يمكن لبرامج خبيثة تعمل على مستوى جذر النظام أن تجمع ضغطات المفاتيح، أو تستخرج بيانات الشاشة، أو تعترض الرسائل السرية قبل أن يتمكن التطبيق من تشفيرها وإرسالها.

على الرغم من أن هذا الحد التقني لا يؤثر بشكل مباشر إلا على نسبة ضئيلة من قاعدة المستخدمين النشطين حول العالم، إلا أن تتبع جداول دورة حياة البرامج يظل أمرًا بالغ الأهمية. ينبغي على مالكي الأجهزة مراقبة إعدادات أجهزتهم بانتظام لضمان توافق إصدار البرنامج المثبت مع هذه المعايير التقنية الأساسية الإلزامية، لتجنب الانقطاعات التشغيلية المفاجئة والحفاظ على استمرارية الاتصال عبر المنصة.