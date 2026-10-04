خطأ شائع في واتساب.. كيف تستعيد رسالة حذفتها من "حذف لدي"؟

يعد حذف الرسالة بالخطأ من أكثر المواقف شيوعا على تطبيق واتساب، فقد يرسل المستخدم رسالة إلى محادثة أو مجموعة خاطئة، ثم يسارع إلى حذفها، لكنه يضغط على خيار “حذف لدي” بدلا من “حذف لدى الجميع”.

وفي هذه الحالة، تختفي الرسالة من هاتف المستخدم، لكنها تظل ظاهرة أمام بقية المشاركين في المحادثة، ولا يعود بإمكانه حذفها لديهم بالطريقة المعتادة.

لكن واتساب يوفر ميزة مخصصة للتعامل مع هذا الخطأ، وقد لا ينتبه إليها كثير من المستخدمين لأنها تظهر لثوان معدودة فقط.

زر “تراجع” الحل الذي قد يفوتك

عند اختيار “حذف لدي”، يعرض واتساب زرا صغيرا باسم “تراجع” أو Undo أسفل المحادثة لمدة تقارب 5 ثوان.

وبالضغط على هذا الزر، تعود الرسالة إلى المحادثة مرة أخرى، ليتمكن المستخدم من حذفها بعد ذلك باستخدام خيار "حذف لدى الجميع"، ويطلق واتساب على هذه الميزة اسم Accidental Delete، أي الحذف غير المقصود.

“حذف لدي”

كيف تصلح خطأ “حذف لدي”؟



إذا اخترت “حذف لدي” بالخطأ، اتبع الخطوات التالية:

- ابحث فورا عن زر “تراجع” بالقرب من أسفل الشاشة.

- اضغط عليه خلال نحو 5 ثوان، وستعود الرسالة إلى المحادثة.

- اضغط مطولا على الرسالة مرة أخرى، ثم اختر أيقونة الحذف.

- هذه المرة، اختر "حذف لدى الجميع".

وتعمل هذه الميزة على كل من هواتف أندرويد وآيفون.

ماذا تفعل إذا انتهت الثواني الخمس؟

بمجرد اختفاء زر “تراجع”، لا يمكن استعادة الرسالة من هاتفك باستخدام هذه الميزة، وستظل الرسالة ظاهرة لدى الآخرين، ومع ذلك، توجد بعض البدائل:

- في المجموعات: يمكن طلب مساعدة أحد مسؤولي المجموعة لحذف الرسالة، إذ يتيح واتساب للمشرفين حذف رسائل أي عضو لدى جميع المشاركين في المجموعة.

- في المحادثات الفردية: يمكن مطالبة الطرف الآخر بحذف الرسالة من جانبه.

حذف لدى الجميع

كم من الوقت يتيح واتساب حذف الرسالة لدى الجميع؟



خيار "حذف لدى الجميع" متاح لفترة محدودة بعد إرسال الرسالة، وفي عام 2022، مدد واتساب هذه الفترة إلى نحو يومين ونصف اليوم، وبعد انتهاء هذه المدة لا يعود خيار الحذف لدى الجميع ظاهرا.

نصائح لتجنب الخطأ



- اقرأ خياري الحذف بعناية قبل الضغط، فعادة ما يظهر "حذف لدى الجميع" أعلى خيار “حذف لدي”.

- تصرف بسرعة عند اكتشاف الخطأ، فكلما حذفت الرسالة مبكرا، قل احتمال أن يكون الآخرون قد قرؤوها.

- تذكر أن حذف الرسالة لدى الجميع لا يعني بالضرورة أن أحدا لم يرها، فقد يكون المستلم قد قرأ محتواها بالفعل من خلال الإشعار الذي ظهر على هاتفه.