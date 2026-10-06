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تسريب مذهل.. هاتف "آيفون ديو" يكشف كيف سيكون شكل الموبايلات في المستقبل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب مذهل.. هاتف "آيفون ديو" يكشف كيف سيكون شكل الموبايلات في المستقبل

آيفون ديو
آيفون ديو
احمد الشريف

كشفت تصميمات تخيلية جديدة عن هاتف ذكي يحمل اسم “آيفون ديو”، وتقدم هذه الصور المبتكرة نظرة مذهلة على مستقبل أجهزة أبل المنتظرة.

نظرة على مستقبل آيفون ديو

وبحسب تقرير نشره موقع "9 تو 5 ماك" التقني، ظهرت أفكار تصميمية مذهلة لجهاز جديد ومختلف كليًا. 

يعتمد هذا التصميم الجريء على فكرة دمج شاشتين متصلتين معًا بمفصلة مرنة. هذا الشكل يجعله يبدو مثل كتاب إلكتروني صغير يسهل فتحه وإغلاقه. 

وتهدف هذه الخطوة لكسر الملل في شكل الهواتف التقليدية التي لم تتغير تقريبًا منذ سنوات طويلة.

شاشات ذكية لراحة أكبر

ويتميز التصميم الجديد بالتخلي عن فكرة الشاشة الواحدة الثابتة لصالح نظام عرض مزدوج. 

وببساطة شديدة، يعني هذا أنك تمتلك هاتفين مدمجين في جهاز واحد يسهل حمله في الجيب. 

سيسمح لك هذا الابتكار  بتشغيل برنامجين مختلفين في نفس اللحظة بكل سلاسة. 

فيمكنك مثلاً الاستمتاع بمشاهدة مقطع فيديو على الشاشة العلوية، بينما تتابع كتابة رسالة مهمة على الشاشة السفلية.

تغيير جذري لطريقة الاستخدام

ولم تتوقف الأفكار عند هذا الحد، بل أظهرت التصميمات إمكانية تحويل الشاشة السفلية إلى لوحة مفاتيح كاملة. 

ستجعل هذه الميزة الهاتف يعمل كأنه جهاز كمبيوتر محمول بحجم الكف، ورغم أن هذا الجهاز لا يزال مجرد رؤية مستقبلية، إلا أنه يعكس بوضوح الاتجاه القادم لشركة أبل. 

فالشركات التكنولوجية الكبرى تسابق الزمن لزيادة مساحة العرض أمام المستخدم، مع الحفاظ على وزن خفيف.

متى نرى هذا الابتكار؟

ويرى الخبراء أن هذه الأفكار التخيلية تمهد الطريق لثورة حقيقية في عالم الاتصالات. 

فإذا نجحت الشركة في تحويل التصميم لمنتج حقيقي، فإنه سيغير طريقة تعاملنا مع الموبايل للأبد. 

وسيكون هذا الهاتف بمثابة أداة تجمع بين الترفيه وإنجاز مهام العمل في جهاز واحد.

آيفون ديو هاتف ذكي أجهزة أبل أبل كتاب إلكتروني

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