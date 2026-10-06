بمواصفات احترافية.. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

أطلقت شركة أوبو هاتفي Oppo F35 5G وOppo F35 Pro 5G ، ويتميز كلا الهاتفين ببطارية سعة 8000 مللي أمبير، وشحن SuperVOOC بقوة 80 واط، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

يبدأ سعر Oppo F35 5G من 38,999 روبية، بينما يبدأ سعر Oppo F35 Pro 5G من 45,999 روبية.

مواصفات هاتف أوبو F35 5G

يتميز هاتف Oppo F35 5G بشاشة AMOLED مقاس 6.57 بوصة بدقة FHD+، ومعدل تحديث تكيفي 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 1400 شمعة/م² بتقنية HBM. تغطي الشاشة 100% من نطاق ألوان DCI-P3 وتدعم معدل استجابة للمس 1000 هرتز.



يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 6360 Max، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X وذاكرة تخزين UFS 2.2. ويعمل بنظام ColorOS 16، ويحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل في الخلف.

وتشمل الميزات الأخرى مستشعر بصمة الإصبع الموجود أسفل الشاشة، وفتح القفل بالوجه، ودعم شريحة SIM المزدوجة، ومنفذ USB من النوع C، وتقنية Bluetooth 5.4، وتقنية Wi-Fi 5، وذاكرة وصول عشوائي افتراضية بسعة 8 جيجابايت، والشحن السلكي العكسي، وتسريع الشبكة ثنائي الوصلة.

مواصفات هاتف أوبو F35 برو 5G

مواصفات هاتف أوبو F35 برو 5G

يأتي طراز Pro بشاشة AMOLED أكبر حجمًا مقاس 6.77 بوصة بدقة FHD+، ومعدل تحديث 144 هرتز، وسطوع يصل إلى 1800 شمعة/م² بتقنية HBM. كما يتميز بمعدل استجابة لمس أعلى يبلغ 4000 هرتز، مع تغطية كاملة لنطاق ألوان DCI-P3. وتم ترقية سعة التخزين إلى UFS 3.1، ويعمل الهاتف بنظام ColorOS 16.5.



يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رئيسية مزودة بتقنية التثبيت البصري للصورة (OIS)، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل. كما يدعم الهاتف تصوير الفيديو بتقنية العرض المزدوج. تبلغ أبعاده 16.26 × 7.76 × 0.84 سم، ويزن حوالي 210 غرامات.

تشمل خيارات الاتصال تقنية Wi-Fi 6 وتقنية Bluetooth 5.4، بالإضافة إلى منفذ USB Type-C ودعم شريحتين SIM. كما يتميز الهاتف بمستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة

أسعار هاتفي Oppo F35 5G و F35 Pro 5G



يتوفر هاتف Oppo F35 5G بألوان الأزرق ، والوردي ، والرمادي . أما هاتف F35 Pro 5G فيتوفر بألوان البرتقالي، والأزرق ، والبني .

أوبو F35 5G

6 جيجابايت + 128 جيجابايت: 38,999 روبية

8 جيجابايت + 128 جيجابايت: 42,999 روبية

أوبو F35 برو 5G

6 جيجابايت + 128 جيجابايت: 45,999 روبية

8 جيجابايت + 128 جيجابايت: 49,999 روبية

8 جيجابايت + 256 جيجابايت: 54,999 روبية

