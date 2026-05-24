قبل انطلاقه رسميا خلال أيام.. إليك مواصفات جهاز Oppo Pad 6 اللوحي

تستعد شركة أوبو لإطلاق جهاز لوحي جديد يعمل بنظام أندرويد في 25 مايو، ويبدو من التفاصيل الأولية أن الشركة تتبنى نهجًا أكثر توازنًا بدلاً من التركيز فقط على أرقام الأداء الخام.

من المقرر إطلاق جهاز Oppo Pad 6 القادم في الصين في 25 مايو وقد كشفت شركة Oppo بالفعل عن الكثير من المعلومات حول الجهاز قبل الحدث.

مواصفات جهاز Oppo Pad 6

تعد من أولى الميزات التي تُبرزها الشركة تصميم الجهاز اللوحي. يبلغ سمكه 5.99 ملم فقط، ويزن حوالي 577 غرامًا، مما يجعله مريحًا للحمل أثناء الدراسة أو العمل أو القراءة لفترات طويلة. سيتوفر الجهاز بألوان الأزرق النجمي، والفضي المجري، والرمادي الفضائي العميق.

تستخدم أوبو شاشة LCD بدقة 3K مقاس 12.1 بوصة بمعدل تحديث 144 هرتز. وتؤكد الشركة أن تصميم الشاشة بتقنية "الضوء الناعم" يُسهم بشكل كبير في تقليل الوهج والانعكاسات، مما قد يُحدث فرقًا ملحوظًا للمستخدمين الذين يقضون ساعات طويلة في قراءة المستندات أو الدراسة على الجهاز اللوحي.

ميزات جهاز Pad 6

يعمل جهاز Pad 6 بمعالج MediaTek Dimensity 9500s الجديد . وتزعم الشركة أن الجهاز اللوحي قادر على تسجيل حوالي 3.06 مليون نقطة على منصة AnTuTu، إلا أن هذه الأرقام لا تعكس الأداء الفعلي في الاستخدام اليومي.

لن يمثل عمر البطارية مشكلة كبيرة أيضاً. فالجهاز اللوحي مزود ببطارية كبيرة سعتها 10420 مللي أمبير/ساعة، بالإضافة إلى شحن سريع بقوة 67 واط، ما يكفي لتشغيله طوال يوم كامل من الاستخدام المتنوع.

على صعيد البرمجيات، تُولي أوبو اهتمامًا كبيرًا لميزات تعدد المهام والإنتاجية. تشمل هذه الميزات النوافذ العائمة، وإدارة الملفات على غرار أجهزة الكمبيوتر، ودعم القلم الضوئي، والتكامل بين الأجهزة، وأدوات تدوين الملاحظات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما يدعم الجهاز مشاركة اتصال الجيل الخامس (5G) من هاتف قريب مباشرةً مع الجهاز اللوحي، وهي إضافة عملية للمستخدمين الذين يعملون أثناء التنقل دون اتصال دائم بشبكة Wi-Fi.

