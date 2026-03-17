بميزات ثورية ..أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

تُطلق شركة أوبو في الصين هاتف Find N6 القابل للطي وساعتها الذكية Watch X3. وفي الشهر المقبل، ستعقد الشركة حدثًا ضخمًا لإطلاق هواتف Find X9 Ultra وFind X9s Pro، بالإضافة إلى أجهزة أوبو اللوحية الجديدة. وكشف تحديث جديد من مصدر رسمي في أوبو أن شهر أبريل سيشهد أيضًا وصول هواتف سلسلة K عالية الأداء.

موعد إطلاق سلسلة Oppo K14 Turbo

بحسب مدير منتجات أوبو، ساساي، من المتوقع إطلاق سلسلة هواتف K14 الجديدة في أوائل أبريل . وأضاف أن السلسلة بأكملها ستتضمن مروحة تبريد نشطة مدمجة.

يُدخل تصميم التبريد النشط مروحة صغيرة عالية السرعة داخل الجهاز، مما يسمح بدفع الهواء الساخن إلى خارج الهيكل الداخلي بينما يدور الهواء البارد في الداخل. يُساعد مسار تبديد الحرارة الأقصر هذا المعالج على الحفاظ على أداء أكثر استقرارًا أثناء جلسات الألعاب الطويلة والمهام الأخرى التي تتطلب جهدًا كبيرًا.

مواصفات سلسلة Oppo K14 Turbo

تشير التقارير إلى أن سلسلة Oppo K14 Turbo قد تتألف من طرازين: K14 Turbo و Oppo K14 Turbo Pro. من المتوقع أن يتميز طراز Pro بشاشة OLED قياس 6.79 بوصة، وقد يعمل بمعالج Dimensity 9500s ، مما يجعله من بين أقوى الهواتف في فئته.

أما الطراز القياسي، فقد يأتي بشاشة OLED أصغر قليلاً قياس 6.59 بوصة، وقد يعمل بمعالج Snapdragon 8s من الجيل الرابع .

يُقال إن النسخ الهندسية من طراز Pro متوفرة بعدة تكوينات، تشمل 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 512 جيجابايت. قد يزن الجهاز حوالي 201 غرام، وقد يتوفر بألوان مثل الأبيض والرمادي والوردي، بالإضافة إلى لون من ألياف الكربون المطروقة.

أشارت تسريبات سابقة إلى أن النسخة الاحترافية قد تتضمن بطارية كبيرة بسعة 8000 مللي أمبير . ومن المتوقع أن يتميز كلا الطرازين بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بينما من المرجح أن يظل نظام التبريد المدمج هو السمة المميزة لهذه السلسلة.