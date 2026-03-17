تكنولوجيا وسيارات

بأقوى معالج وقدرة شحن جبارة.. وان بلس تغزو الأسواق بهاتف جديد غ

هاتف وان بلس
لمياء الياسين

يبدو أن شركة وان بلس تستعد لإطلاق سلسلة هواتف نورد. فوفقا للتسريبات مؤخرًا إعلانًا تشويقيًا قصيرًا على موقع X (تويتر سابقًا)، مما يشير إلى احتمال طرح جهاز جديد من سلسلة نورد قريبًا.

ووفقا لمنشور ظهر على منشور عبارة "قريبًا سندخل عصر نورد" مصحوبةً بالهاشتاج #OnePlusNord. الصورة نفسها غامضة إلى حدٍ ما، إذ تُظهر صورةً أشبه بالأشعة السينية لحقيبة تحتوي على أغراض يومية مثل سماعات الأذن والمفاتيح والشاحن وهاتف ذكي.

تصميم الهاتف مخفيٌّ في معظمه، باستثناء شعار ون بلس وشكل البطارية البارز. من الواضح أن الهدف هو إثارة الفضول لا الكشف عن الكثير من المعلومات حول الهاتف

مواصفات هاتف نورد 6

رغم أن شركة ون بلس لم تؤكد اسم الطراز بعد، إلا أن العديد من المؤشرات تدل على أنه هاتف ون بلس نورد 6 القادم. وقد ظهر جهاز يُعتقد أنه نورد 6 (طراز CPH2795) سابقًا على منصة جيك بنش ، حيث تم إدراجه بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8s من الجيل الرابع . إذا صحّ ذلك، فسيمثل هذا قفزة نوعية في أداء السلسلة، ليقدم مستويات أداء تقارب الهواتف الرائدة في الألعاب، وتعدد المهام، وميزات الذكاء الاصطناعي.

على الجانب الآخر هناك أيضاً تكهنات بأن هاتف Nord 6 قد يكون مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بهاتف OnePlus Turbo 6 ، وهو هاتف تم إطلاقه بالفعل في الصين. وقد اتبعت OnePlus استراتيجية مماثلة من قبل، حيث أصدرت نسخاً معدلة قليلاً من طرازاتها المخصصة للسوق الصينية فقط، وذلك لطرحها في أسواق عالمية .

إطلاق هاتف نورد 6

إذا صحت هذه التسريبات، فمن المحتمل أن يأتي هاتف Nord 6 بالعديد من المواصفات الرئيسية لهاتف Turbo 6. تشير التسريبات إلى شاشة AMOLED بحجم 6.78 بوصة بدقة 1.5K وربما معدل تحديث 165 هرتز. ومن الميزات البارزة الأخرى بطارية ضخمة بسعة 9000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 80 واط.

إلى جانب هاتف Nord 6، قد تُطلق OnePlus أيضًا هاتف Nord CE 6،ومن المتوقع أن يستهدف هذا الطراز شريحةً من المستهلكين ذوي الأسعار المعقولة.

رغم أن شركة ون بلس لم تُعلن بعد عن موعد إطلاق سلسلة هواتف نورد 6، تشير التقارير الأولية إلى أنها قد تُطرح عالميًا في أبريل 2026 تقريبًا

