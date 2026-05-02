عماد النحاس: أسعى لـ ختام موسم الدوري بشكل يليق بالمصري

أكد عماد النحاس المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، أنه سعيد للغاية بالانتصار على سيراميكا كليوباترا، موجها الشكر لإدارة النادي على الثقة والدعم.

وقال النحاس عبر برنامج مودرن سبورتس: لاعبي المصري لديهم رغبة في إسعاد الجماهير، وهناك جهد كبير مبذول من الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق نتائج طيبة، واللاعبين لديهم رغبة في حصد مركز جيد في الدوري.

وأضاف: مباراة المصري أمام سيراميكا شهدت هدوء كبير من الطرفين، وكان هناك رغبة في تحقيق الفوز، وعمر الساعي سجل واحد من أفضل الاهداف بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وأشار إلى أنه لا يوجد لقاء سهل على الإطلاق، والجهاز الفني يمنح اللاعبين دوافع لتحقيق نتائج جيدة، والجميع يبذل قصارى جهده، وهناك مباراة متبقية أمام الأهلي في ختام الدوري.

وأوضح أن النتائج المباشرة قد تكون لها دور في حسم المركز الرابع، والجهاز الفني يُجهز اللاعبين بشكل جيد، وبطولة كأس الرابطة هي الهدف الرئيسي للفريق من أجل تحقيق بطولة هذا الموسم.

وأضاف: كان الأهم بالنسبة لنا المكسب اليوم الذي يمنح اللاعبين ثقة كبيرة، وخسارة لقاء الزمالك والخروج من الكونفدرالية كان وراء التأثير السلبي على اللاعبين، لكن الأهم هو ختام الموسم بشكل جيد.

وتابع: العامل النفسي له دور كبير خصوصا للاعبين، الفنيات موجودة دائما، لكن المعاملة النفسية الجيدة تجعل اللاعب يخرج أفضل شئ لديه.

وأكمل: قمنا بتغيير طريقة اللعب لـ4-3-3، وعلى حسب سير المباريات نتحكم في تلك الأمور، واللاعبين يتحملون المسئولية ولديهم دوافع لختام الموسم بشكل جيد، ونتمنى ان يستجيب اللاعبين لكل خطط الجهاز الفني.

وبسؤاله عن امكانية موافقته على رحيل محمد مخلوف او شراء عمر الساعي، قال: "الأمر يتعلق بموقفي من البقاء أم لا.. وعقد عمر الساعي ينتهي مع المصري في ختام الموسم، ولو الأهلي أراد بيعه سيكون هناك تفاوض على ضمه، والأمر يتعلق بمجلس الإدارة ومصلحة الفريق وقتها ستتحكم في كل شئ".

وأشار إلى أن اللاعب لو رغب في البقاء بكل تأكيد سيكون المصري لديه رغبة في ضمه، وعقدي ينتهي في ختام الموسم بالاتفاق مع مجلس الإدارة، سنعمل أولا على تحقيق أهدافنا، وسواء أكملت مسيرتي أو رحلت فهدفي دائما تحقيق نتائج طيبة.

وأتم: مواجهة الأهلي والزمالك دائمًا تكون خارج الحسابات والتوقعات، والمنافسة صعبة للغاية في ظل النتائج الأخيرة بعدما نجح بيراميدز في الفوز على الأهلي، والدوري سوف يُحسم بقدرة أي فريق على تحقيق اكثر عدد من المكاسب، ولازالت المنافسة مستمرة، ومن يريد حسم اللقب عليه أن يحسم مصيره بيديه.