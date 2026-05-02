أمير هشام: الزمالك ارتكب أخطاء كثيرة و الأهلي لم يكن في أفضل حالاته

أكد الإعلامي أمير هشام، أن فريق الزمالك ارتكب أخطاء كثيرة أمام الأهلي، ولاعبيه ظهروا في حالة "رهبة" شديدة، مشيرًا إلى أنه من الوارد أن يكون الإعداد النفسي لتلك المباراة لم يكن جيدًا.

وقال هشام عبر برنامجه مودرن سبورت عبر شاشة modern mti : توظيف اللاعبين كان غير جيدا، وبيزيرا لعب في الجبهة اليسرى خلال أول نصف ساعة، وافتقد الزمالك لأحد عناصره الهجومية.

وأضاف: رغم أن الأهلي لم يكن في أفضل حالاته، لكن الزمالك كان عليه اللعب بشكل أفضل، وركلة الجزاء التي أهدرها حسام عبدالمجيد كان لها دورًا كبيرًا في تلك الخسارة الكبيرة للزمالك.

وأكمل: الزمالك في الفترة الأخيرة لعب بروح وعزيمة، وجماهير القلعة البيضاء صنعت حالة مختلفة في الموسم الحالي، وظلوا يدعمون الفريق حتى بعد الخسارة من الأهلي.

وتابع: رغم أن البعض من جمهور الزمالك غادر الملعب بعد اهدار ركلة الجزاء، لكن الإغلبية دعموا اللاعبين بقوة، وحتى بعد الخسارة، طالبوا اللاعبين بالتركيز ولازالت البطولة في الملعب حتى الآن.