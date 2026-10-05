موتورولا تتحدى الجميع بهاتف جديد قابل للطي.. والسر في الشاشة العريضة والسعر

كشفت تقارير تقنية حديثة عن استعداد شركة "موتورولا" لإطلاق هاتف جديد قابل للطي بتصميم مختلف كليًا، والذي قد يقلب موازين سوق الهواتف الذكية إذا طرحته الشركة بسعر مناسب.

تصميم مريح لليد

وبحسب مقال نشره موقع "أندرويد بوليس" التقني، يتميز هاتف موتورولا المنتظر بشاشة خارجية عريضة بشكل ملحوظ.

وببساطة شديدة، هذا يعني أن الهاتف وهو مغلق سيبدو ويعمل تمامًا مثل أي هاتف ذكي عادي نستخدمه كل يوم، ولن تشعر بأنه ضيق أو مزعج في يدك عند كتابة الرسائل السريعة أو تصفح الإنترنت أثناء المشي.

شاشة عملاقة تفتح مثل الكتاب

وعلى عكس بعض الهواتف المنافسة التي تأتي بشاشات خارجية رفيعة تجبرك على فتح الهاتف للرد على رسالة بسيطة، ركزت موتورولا على راحتك.

فكرة الهاتف القابل للطي تعتمد على وجود مفصلة مرنة في المنتصف تسمح بفتحه كالكتاب، لتظهر شاشة داخلية كبيرة تشبه جهاز التابلت (Tablet).

يمنحك هذا التصميم مساحة رؤية ضخمة وممتعة لمشاهدة الفيديوهات أو قراءة المستندات براحة تامة لعينيك.

السعر هو التحدي الأكبر

ورغم الإعجاب الكبير بتصميم الهاتف وشاشته العريضة العملية، أوضح كاتب التقرير أن قرار شراء هذا الجهاز سيعتمد كليًا على رقم السعر النهائي الذي ستعلنه الشركة.

فالهواتف القابلة للطي تعرف دائمًا بأسعارها الخيالية التي تبعد المشتري العادي عنها.

ولكن، إذا قررت موتورولا طرح هذا الجهاز بتكلفة تنافسية وأرخص من الهواتف الغالية المتاحة حاليًا، فإنه سيصبح الخيار الأول للكثيرين دون أي تردد.

فرصة ذهبية للعودة

وتحاول الشركة من خلال هذا الإصدار الذكي استعادة مكانتها القوية وجذب انتباه المستخدمين من جديد.

فتقديم هاتف يجمع بين التصميم العملي الذي لا يرهق اليد، والشاشة الكبيرة الممتعة، مع تسعير مدروس لا يستنزف جيب المشتري، سيعتبر ضربة قوية للشركات المنافسة.

وتتجه الأنظار الآن نحو موتورولا لانتظار الإعلان الرسمي لمعرفة هل ستنجح في تحقيق هذه المعادلة الصعبة وإرضاء جمهورها.