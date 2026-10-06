صدمة لعشاق iQOO.. تسريبات تكشف عن سعر هاتف iQOO 16 المتوقع فهل يستحق أكثر من 1000 دولار؟



يتجه هاتف iQOO 16 الجديد نحو الإطلاق الرسمي، إلا أن استراتيجية التسعير المتوقعة قد تكون العقبة الأبرز أمام نجاحه. وكان الهاتف قد كُشف عنه رسميًا في الصين أواخر سبتمبر 2026 بسعر 894 دولارًا أمريكيًا

وفقًا لتسريبات موثوقة من أحد المطلعين على منصة X، فقد دخل الجهاز بالفعل مرحلة الاختبارات وهي خطوة تعني عادةً اقتراب موعد الإطلاق المحلي خلال أسابيع قليلة. لكن الصدمة تكمن في السعر المتوقع؛ إذ تشير التقديرات إلى أن الهاتف قد يصل بسعر حوالي 1,039 دولارًا أمريكيًا).

يمثل هذا الرقم قفزة سعرية ضخمة مقارنة بالجيل السابق ويأتي الهاتف الجديد بمواصفات مذهلة تجعله فريداً في سوق الهواتف الذكية؛ حيث يخطف الأنظار بشاشة Samsung M16 AMOLED عملاقة بمقاس 6.85 بوصة، وبدقة فائقة تصل إلى 1440×3168 بكسل. ولم تتوقف الإثارة هنا، بل تم تزويد الشاشة بمعدل تحديث فائق السرعة يبلغ 165 هرتز، مع مستوى سطوع خيالي يكسر الأرقام القياسية ليصل إلى 10,000 شمعة، مما يضمن وضوحاً تاماً حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

الأداء والقوة الداخلية

تحت الغطاء، ينبض الهاتف بأقوى معالجات كوالكوم على الإطلاق، وهو Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme (الجيل السادس)، مدعوماً بخيارات ذاكرة عشوائية (RAM) هائلة تتراوح بين 12 و 16 جيجابايت. أما مساحات التخزين، فتقدم مرونة فائقة تبدأ من 256 جيجابايت، مروراً بـ 512 جيجابايت، وتصل إلى 1 تيرابايت لتلبي كافة احتياجات المستخدمين المحترفين وصناع المحتوى.

مواصفات التصوير والبطارية الخارقة

يقدم الهاتف تجربة تصوير احترافية متكاملة عبر ثلاث كاميرات خلفية بدقة 50 ميجابكسل لكل منها الكاميرا الرئيسية والتي تعد مدعومة بمثبت بصري (OIS) للقطات ثابتة ونقية وذلك بجانب كاميرا التليفوتو البيريسكوبية والتي تدعم التقريب البصري الفعلي 3x مع مثبت بصري (OIS) وذلك بجانب الكاميرا فائقة الاتساع (Ultra-Wide) والتي تأتي مزودة بميزة الضبط التلقائي للصورة (Autofocus) أما عن مواصفات التصوير الآخرى فيأتي الهاتف مزود بكاميرا أمامية تأتي بدقة 32 ميجابكسل لصور سيلفي وتفاصيل ممتازة.

ولتشغيل هذا العتاد القوي، تم تزويد الهاتف ببطارية ضخمة جداً بسعة 8400 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 100 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 40 واط. ويعمل الهاتف بأحدث أنظمة التشغيل Android 17 مع واجهة OriginOS 7 السلسة والمبتكرة.