بدون برامج.. الطريقة العلمية لمنع هاتفك من الإغلاق المفاجئ

تعتمد بطاريات الهواتف الذكية على نظام دورات الشحن، حيث تكتمل الدورة الواحدة عند استهلاك وإعادة شحن ما يعادل 100% من سعة البطارية.

ويشير موقع ZDNet إلى أن تراجع صحة البطارية مع زيادة دورات الشحن يؤدي إلى انخفاض الكفاءة وانخفاض الجهد الكهربائي، مما قد يسبب إغلاقاً مفاجئاً للهاتف.

وللحفاظ على كفاءة البطارية وإطالة عمرها الافتراضي، يُنصح بإبقاء نسبة الشحن اليومية ضمن النطاقات الموصى بهالذا، يُعد الإبقاء على مستوى شحن البطارية اليومي ضمن الحدود الموصى بها ضروري لحماية أداء الهاتف وإطالة عمر البطارية الافتراضي وبناءً على ذلك، فإن الحفاظ على نسبة الشحن اليومية في نطاقها المثالي يضمن تجنب تراجع الأداء ويسهم في إطالة العمر الافتراضي للهاتف.

مخاطر إهمال سلامة البطارية

على الجانب الآخر يؤدي الشحن الزائد، والتعرض لدرجات الحرارة المرتفعة، والتلف المادي إلى الإضرار بالبنية الداخلية للبطارية.

قد يتطور هذا الضرر إلى مخاطر جسيمة فلا تقتصر العناية ببطارية هاتفك على عادات الشحن واعتبارات درجة الحرارة.

إليك بعض النصائح الإضافية لضمان بقاء البطارية في أفضل حالة:

تجنب تعريض هاتفك للرطوبة

يمكن للرطوبة والسوائل أن تتلف المكونات الداخلية، بما في ذلك البطارية. حافظ على هاتفك جافًا واستخدم الأغطية الواقية في البيئات التي تشكل الرطوبة مصدر قلق.

تحديث تطبيقاتك بانتظام:

غالبًا ما يصدر مطورو التطبيقات تحديثات لتحسين الأداء والكفاءة. يضمن تحديث تطبيقاتك باستمرار تحسينها لتتوافق مع أحدث البرامج وإدارة البطارية.

تقليل سطوع الشاشة ووقت إيقاف تشغيلها:

تعد الشاشة واحدة من أكثر مستهلكي البطارية أهمية، ويمكن أن يؤدي تقليل سطوع الشاشة وتعيين وقت إيقاف تشغيل أقصر للشاشة إلى توفير طاقة البطارية بشكل كبير.