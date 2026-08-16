مفاجأة في الطقس غدًا.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة على هذه المناطق

تتجه أنظار المواطنين إلى تفاصيل الطقس غدًا الاثنين 17 أغسطس 2026، مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بانخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بالتزامن مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.



وتأتي هذه التغيرات في وقت تستمر فيه الأجواء الحارة والرطبة خلال ساعات النهار، مع ارتفاع الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية نتيجة الرطوبة، بينما تظل الأجواء شديدة الحرارة على مناطق جنوب البلاد.





وبحسب التوقعات الواردة في التقرير، تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى تبلغ 34 درجة مئوية، في حين تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 36 درجة، بما يعني أن الإحساس الفعلي بالحرارة سيكون أعلى من القراءة المسجلة على مقياس الحرارة.

كما تتباين درجات الحرارة بين مناطق الجمهورية، لتصل العظمى إلى 42 درجة في جنوب الصعيد، مع درجة حرارة محسوسة تبلغ 43 درجة.

وتشير التوقعات كذلك إلى ظهور عدد من الظواهر الجوية، أبرزها الشبورة المائية خلال ساعات الصباح، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري، إلى جانب نشاط الرياح الذي قد يساعد على تلطيف الأجواء مساءً في المناطق المكشوفة.

انخفاض في درجات الحرارة غدًا

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدًا الاثنين انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، مع استمرار تأثير نسب الرطوبة المرتفعة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.



ويأتي الانخفاض المحدود في درجات الحرارة في إطار التغيرات الجوية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، إلا أن ارتفاع الرطوبة سيظل عاملًا مؤثرًا في الإحساس بالحرارة، وهو ما يجعل درجات الحرارة المحسوسة أعلى من الدرجات الفعلية المسجلة.

وتسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات حرارة مرتفعة نسبيًا خلال ساعات النهار، بينما تستمر الأجواء شديدة الحرارة على جنوب البلاد، خاصة مناطق جنوب الصعيد التي تصل فيها الحرارة العظمى إلى 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة على المحافظات

تتباين درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين بين مناطق الجمهورية، وفقًا للموقع الجغرافي وطبيعة الأجواء السائدة في كل منطقة.

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 34 درجة، والمحسوسة 36 درجة.

الوجه البحري: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 36 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 درجة، والمحسوسة 34 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31 درجة، والمحسوسة 35 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة، والمحسوسة 43 درجة.

وتوضح هذه الأرقام استمرار الفارق بين درجات الحرارة المسجلة والمحسوسة في عدد من المناطق، نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يجعل المواطنين يشعرون بدرجات حرارة أعلى من القيم الفعلية.

حالة الطقس صباحًا وخلال ساعات النهار

يسود الطقس غدًا أجواء مائلة للحرارة ورطبة خلال ساعات الصباح الباكر، قبل أن تتحول الأجواء إلى حارة ورطبة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وتزداد حدة الحرارة تدريجيًا كلما اتجهنا جنوبًا، إذ تسود أجواء شديدة الحرارة على جنوب البلاد، بينما تعود الأجواء لتميل إلى الحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء.

وتظل الرطوبة أحد أبرز العوامل المؤثرة في الحالة الجوية، خاصة على المناطق الشمالية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة المحسوسة مقارنة بدرجات الحرارة الفعلية.

ومن المتوقع أن تكون الأجواء أكثر اعتدالًا نسبيًا خلال ساعات المساء في بعض المناطق المكشوفة مع نشاط الرياح، رغم استمرار الإحساس بالرطوبة.

شبورة مائية في ساعات الصباح

ومن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدًا ظهور شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، وذلك على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

كما تمتد فرص ظهور الشبورة إلى مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهو ما يستدعي توخي الحذر من قائدي السيارات، خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح، بسبب احتمال انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة

وتتضمن توقعات الطقس غدًا وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تبلغ نحو 20% تقريبًا، على مناطق من محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري.

وتأتي هذه الأمطار على فترات متقطعة، ومن المتوقع أن تكون محدودة التأثير، في ظل ضعف فرص سقوطها وعدم وجود مؤشرات على تعرض البلاد لموجة أمطار واسعة.

كما توجد فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

نشاط الرياح وتلطيف الأجواء مساءً

تشهد مناطق واسعة من الجمهورية نشاطًا للرياح من وقت إلى آخر، وتتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وفقًا للتوقعات الجوية.

ويمكن أن يساعد نشاط الرياح على تلطيف الأجواء خلال ساعات المساء، خصوصًا في المناطق المكشوفة، بما يقلل نسبيًا من الإحساس بحدة الحرارة.

إلا أن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا على مناطق من شمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية، وعلى فترات متقطعة، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية في بعض المناطق المكشوفة.



تحذير من ارتفاع الأمواج على الشواطئ

وتشمل الظواهر الجوية المتوقعة أيضًا نشاط الرياح على بعض الشواطئ، خاصة شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة ودمياط وبورسعيد.

وقد يؤدي نشاط الرياح إلى ارتفاع الأمواج لتتراوح بين 1.5 متر و2.25 متر، وهو ما يستدعي توخي الحذر من جانب المصطافين ورواد الشواطئ، خصوصًا في المناطق التي تتأثر باضطراب حركة البحر.

الأجواء ليلًا وارتفاع نسب الرطوبة

أما خلال ساعات الليل، فمن المتوقع أن تميل الأجواء إلى الحرارة والرطوبة على أغلب الأنحاء، مع استمرار تأثير الرطوبة على الإحساس بدرجات الحرارة.

وتكون الأجواء أكثر دفئًا ورطوبة في المناطق الشمالية، بينما تختلف شدة الحرارة تدريجيًا وفقًا للموقع الجغرافي، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في مناطق جنوب البلاد.



أبرز الظواهر الجوية المتوقعة

وبشكل عام، تجمع توقعات الطقس غدًا بين انخفاض طفيف في درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة، إلى جانب مجموعة من الظواهر الجوية التي يجب الانتباه إليها.

وتشمل أبرز الظواهر:

شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق.

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري بنسبة حدوث نحو 20%.

نشاط رياح بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/س على أغلب الأنحاء.

إثارة الرمال والأتربة أحيانًا في مناطق من شمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية.

نشاط الرياح على بعض الشواطئ وارتفاع الأمواج إلى 1.5 و2.25 متر.

فرص ضعيفة لتكون سحب منخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة واحتمال سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر في بعض المناطق.

نصائح مهمة للتعامل مع الأجواء

ومع ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة، خاصة في القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب البلاد، يفضل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال ساعات الذروة، والحرص على شرب كميات مناسبة من المياه.

كما ينبغي على قائدي السيارات توخي الحذر خلال فترة الشبورة المائية، بينما يتعين على رواد الشواطئ الالتزام بتعليمات الجهات المختصة والمنقذين، خصوصًا مع ارتفاع الأمواج في عدد من المناطق الساحلية.