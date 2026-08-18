بدموع ورجاء.. كنيسة العذراء بأرض الشركة تودع القمص بقطر يوسف

أقيمت، اليوم، صلوات جناز القمص بقطر يوسف، شيخ كهنة القاهرة، بكنيسة السيدة العذراء مريم بأرض الشركة، بحضور نيافة الأنبا مارتيروس ونيافة الأنبا إرميا، إلى جانب عدد من الآباء الكهنة والرهبان وأعضاء مجلس الشعب، وسط مشاعر من الحزن والوداع الممزوجة برجاء القيامة والحياة الأبدية.

ورحل القمص بقطر يوسف بعد حياة حافلة بالخدمة الكهنوتية والرعاية والأبوة، قضى خلالها سنوات طويلة في خدمة المذبح وترك أثرًا طيبًا في نفوس كل من عرفه، من خلال ما قدمه من عطاء وصلاة وافتقاد وخدمة.

وودّع أبناء الكنيسة الأب القمص بقطر يوسف بالجسد، متمسكين برجاء القيامة والحياة الأبدية، داعين الله أن ينيح روحه في فردوس النعيم، وأن يمنح أسرته وأبناءه ومحبيه التعزية والسلام.