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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟

اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟
اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟
أسماء عبد الحفيظ

يُعد اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة من العادات الشائعة التي قد يلاحظها كثيرون، خاصة بعد وجبة الغداء أو العشاء، حيث تظهر رغبة مفاجئة في تناول الشوكولاتة أو الحلويات أو أي مصدر سريع للسكر.

ورغم أن الرغبة في تناول الحلو بعد الوجبة لا تعني بالضرورة وجود مشكلة صحية، فإن تكرارها بشكل يومي قد يرتبط بعدة عوامل، من بينها طبيعة الوجبة نفسها، والعادات الغذائية، وقلة النوم أو التوتر.

وأوضح خبير التغذية الدكتور أحمد صبري أن فهم سبب اشتهاء الحلويات يساعد على التعامل معه بطريقة أفضل، بدلًا من مقاومته بشكل عشوائي أو منع السكر تمامًا.

اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟

 

لماذا أشتهي الحلويات بعد الأكل مباشرة؟

1- الاعتياد على تناول الحلو بعد الوجبة

قد يتحول تناول الحلويات بعد الطعام إلى عادة مرتبطة نفسيًا بانتهاء الوجبة. ومع تكرار السلوك، يبدأ الجسم والعقل في توقع مذاق حلو بعد تناول الطعام حتى دون وجود حاجة فعلية إلى السكر.

2- الوجبة غير المتوازنة

إذا كانت الوجبة تعتمد بشكل كبير على النشويات المكررة ولا تحتوي على كمية مناسبة من البروتين والألياف والدهون الصحية، فقد لا تمنح الشعور الكافي بالشبع، ما يزيد الرغبة في تناول شيء حلو بعد الانتهاء منها.

وأوضح أحمد صبري أن توازن الوجبة من أهم العوامل التي تساعد على تقليل الرغبة المتكررة في الحلويات.

3- قلة النوم

اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟

النوم غير الكافي قد يؤثر في إشارات الجوع والشبع، ويجعل اختيار الأطعمة الغنية بالسكر والسعرات أكثر إغراءً خلال اليوم.

لذلك فإن الحصول على نوم منتظم لا يرتبط فقط بالطاقة والتركيز، ولكنه قد يساعد أيضًا في التحكم في الشهية.

4- التوتر والضغط النفسي

قد يلجأ البعض إلى الحلويات عند الشعور بالتوتر أو الملل، لأن تناول الأطعمة المحببة يمكن أن يمنح شعورًا مؤقتًا بالراحة والمتعة.

وفي هذه الحالة، لا يكون سبب الرغبة في السكر هو الجوع الحقيقي بالضرورة، وإنما ارتباط الطعام بالحالة النفسية.

5- تناول الطعام بسرعة

تناول الوجبة بسرعة قد يجعل الشخص لا ينتبه جيدًا إلى إشارات الشبع، وبالتالي يشعر بأنه يحتاج إلى المزيد من الطعام بعد الانتهاء من وجبته.

لذلك يُنصح بتناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا، مع إعطاء الجسم وقتًا لإدراك الشعور بالشبع.

هل اشتهاء الحلويات بعد الأكل يعني نقص السكر؟

أكد خبير التغذية أحمد صبري أن اشتهاء الحلويات بعد الأكل لا يعني تلقائيًا أن الجسم يعاني من انخفاض سكر الدم أو نقص عنصر غذائي معين، ولا ينبغي اعتبار الرغبة في السكر وحدها دليلًا على وجود مرض.

لكن إذا كانت الرغبة شديدة ومتكررة، أو يصاحبها عطش شديد، أو كثرة التبول، أو فقدان وزن غير مبرر، أو تعب مستمر، فمن الأفضل استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات المناسبة وفقًا للحالة.

كيف تقلل الرغبة في الحلويات بعد الأكل؟

يمكن تقليل اشتهاء السكريات بعد الوجبات من خلال اتباع بعض العادات البسيطة، أبرزها:

  • الحرص على وجود مصدر بروتين في الوجبة.
  • زيادة الخضروات والأطعمة الغنية بالألياف بصورة مناسبة.
  • تناول الطعام ببطء.
  • تقليل تناول الحلويات بشكل تدريجي بدلًا من منعها بصورة مفاجئة.
  • شرب المياه بانتظام.
  • الحصول على نوم كافٍ ومنتظم.
  • محاولة التفرقة بين الجوع الحقيقي والرغبة النفسية في تناول الحلو.
الحلويات اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة ماذا يحاول جسمك أن يقول

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