نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها

شاركت الفنانة نور قدري، عبر صفحتها الرسمية على موقع “إنستجرام”، صورا جديدة لها.

تفاصيل إطلالة نور قدرى

ظهرت نور بإطلالة ملفتة مرتدية بلوزة باللون الفيروزى كشفت عن أناقتها وقوامها الممشوق.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها، معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عينيها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

وتركت شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية.