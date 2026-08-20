نيرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور عائلي.. والجمهور: «نيرمين القمر»

شاركت الفنانة نيرمين الفقي متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور الجديدة التي جمعتها بعائلتها، في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت نيرمين الفقي الصور عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة مرتدية فستانًا قصيرًا، وسط أجواء عائلية مميزة.

وعلقت نيرمين على الصور قائلة: «شكرًا جزيلًا لكي يا ابنة عمي الجميلة ياسمين على حسن الضيافة واللقاء العائلي، لقد كان يومًا رائعًا.. أحبكم جميعًا يا عائلتي الرائعة».

وتفاعل متابعو نيرمين الفقي مع الصور، وجاءت بعض التعليقات: «ربنا يخليكوا لبعض»، و«ربنا يحفظكم يا رب»، و«ربنا يسعد قلوبكم ويجعل أيامكم حلوة»، و«نرمين القمر»، و«أحلى نرمين الفقي».

آخر أعمال نيرمين الفقي

وكانت آخر أعمال الفنانة نيرمين الفقي مسلسل «أولاد الراعي»، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، وشارك في بطولته كل من ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد عيد، غادة طلعت، إيهاب فهمي، إيناس كامل، فادية عبدالغني، محمد عز، وأمل بوشوشة.

والمسلسل من قصة ريمون مقار، وإخراج محمد النقلي