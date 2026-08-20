المخرج حسن صالح يعتذر عن استكمال تصوير مسلسل إعلام وراثة: هناك اختلافات مع الشركة المنتجة

أعلن المخرج حسن صالح اعتذاره عن استكمال تصوير مسلسل "إعلام وراثة" بطولة الفنانة سهر الصايغ، مشيرًا إلى أن قراره جاء بعد العديد من الاختلافات في وجهات النظر مع الشركة المنتجة للعمل.

وكتب حسن عبر حسابه على فيسبوك، الآتي: أود أن أوضح أنه قد انتهت علاقتي بمسلسل (إعلام وراثة ) ولم يعد لي أي ارتباط بالمشروع أو بمراحل إنتاجه الحالية أو المستقبلية، وأؤكد أن هذا القرار جاء بعد اختلافات عديدة في وجهات النظر المتعلقة بالمشروع مع الشركة المنتجة. وهو ما جعل استمرار التعاون غير ممكن بالشكل الذي أراه مناسباً مهنياً وفنياً.

وأردف: وأتقدم بالشكر والتقدير لكل الزملاء الفنانين والعاملين الذين جمعتني بهم تجربة العمل على المسلسل، وأعتز بكل ما قدمناه خلال فترة التعاون.

كما طالب المخرج حسن صالح عدم نسب أية أخبار عن العمل له بعد اليوم، قائلًا: كما أرجو عدم نسب أي تصريحات أو مواقف أو قرارات تخص المسلسل الي بعد الآن.

مسلسل اعلام وراثة

المسلسل من بطولة نخبة من النجوم، على رأسهم الفنانة سهر الصايغ، والفنان عمرو عبد الجليل، ويشاركهم كل من صلاح عبد الله، انتصار، كريم عفيفي، أحمد فهيم، وعبد العزيز مخيون، إلى جانب عدد كبير من الفنانين. العمل من تأليف كريم سرور وإخراج حسن صالح.

مسلسل "إعلام وراثة" دراما الاجتماعية بها الكثير من التشويق، ومستوحي من أحداث حفيقية حول الخلافات العائلية التي تنشأ بسبب الميراث، حيث تتحول إلى صراعات حادة تكشف العديد من الأسرار والخبايا داخل الأسرة.