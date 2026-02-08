قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طارق السيد عن سقوط الزمالك أمام زيسكو: خسارة صعبت الموقف
ماذا قال النبي عن فضل إطعام الطعام؟.. دار الإفتاء: سبب في دخول الجنة
طرح البوستر التشويقي لبرنامج رامز جلال في رمضان 2026
قرار جديد من الزمالك بشأن مباراة سموحة وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي
بشرى| الزراعة تطرح اللحوم والياميش بتخفيضات 25%.. خريطة المنافذ
بيراميدز يضيف الثاني في شباك ريفرز يونايتد بـ دوري أبطال إفريقيا
اللواء وائل ربيع: مصر والصومال تواجهان التحديات في منطقة القرن الإفريقي
بين الشكوك والرهانات.. قصة 733 يوماً لقيادة حسام حسن المنتخب الوطني
بايرن ميونيخ يضرب هوفنهايم بثلاثية بالشوط الأول في الدوري الألماني
رغم حصولها على نوبل للسلام.. السجن 6 سنوات لـ الناشطة الإيرانية نرجس محمدي
بصعوبة.. أياكس يتعادل مع ألكمار في الدوري الهولندي
خالد مرتجي: سعداء بنجاحات منظومة السلة.. وفريق المرتبط يستحق التكريم
أسرة مسلسل "إعلام وراثة" تنتقل إلى القاهرة الجديدة

أوركيد سامي

ينتقل فريق عمل مسلسل "إعلام وراثة" إلى إحدى الفيلات بمنطقة القاهرة الجديدة، لاستكمال تصوير المشاهد المتبقية من العمل، بعد أن تم تصوير جزء كبير من أحداثه في مدينة الشروق ومناطق متفرقة أخرى.

يأتي هذا التحرك في إطار تسريع عمليات التصوير للحاق بموسم دراما رمضان 2026.

المسلسل من بطولة نخبة من النجوم، على رأسهم الفنانة سهر الصايغ، والفنان عمرو عبد الجليل، ويشاركهم كل من صلاح عبد الله، انتصار، كريم عفيفي، أحمد فهيم، وعبد العزيز مخيون، إلى جانب عدد كبير من الفنانين. العمل من تأليف كريم سرور وإخراج حسن صالح.

مسلسل "إعلام وراثة" دراما الاجتماعية بها الكثير من التشويق، ومستوحي من أحداث حفيقية حول الخلافات العائلية التي تنشأ بسبب الميراث، حيث تتحول إلى صراعات حادة تكشف العديد من الأسرار والخبايا داخل الأسرة.

مسلسل اعلام وراثة اخبار الفن نجوم الفن

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

العلاقات الزوجية

لغات الحب تختلف.. استشارية نفسية تحذر من التوقعات المبالغ فيها بالعلاقات

بشير العدل

بشير العدل: نمو قطاع السياحة يعزز مصادر الدولة من النقد الأجنبي ويحقق التنمية المستدامة

الذهب

الاستدانة بالذهب.. واعظة بالأوقاف توضح الحكم الشرعي وتضع ضوابطه

بالصور

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

لغذاء لذيذ..فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

