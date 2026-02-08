أسرة مسلسل "إعلام وراثة" تنتقل إلى القاهرة الجديدة

ينتقل فريق عمل مسلسل "إعلام وراثة" إلى إحدى الفيلات بمنطقة القاهرة الجديدة، لاستكمال تصوير المشاهد المتبقية من العمل، بعد أن تم تصوير جزء كبير من أحداثه في مدينة الشروق ومناطق متفرقة أخرى.

يأتي هذا التحرك في إطار تسريع عمليات التصوير للحاق بموسم دراما رمضان 2026.

المسلسل من بطولة نخبة من النجوم، على رأسهم الفنانة سهر الصايغ، والفنان عمرو عبد الجليل، ويشاركهم كل من صلاح عبد الله، انتصار، كريم عفيفي، أحمد فهيم، وعبد العزيز مخيون، إلى جانب عدد كبير من الفنانين. العمل من تأليف كريم سرور وإخراج حسن صالح.

مسلسل "إعلام وراثة" دراما الاجتماعية بها الكثير من التشويق، ومستوحي من أحداث حفيقية حول الخلافات العائلية التي تنشأ بسبب الميراث، حيث تتحول إلى صراعات حادة تكشف العديد من الأسرار والخبايا داخل الأسرة.